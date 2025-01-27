Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Комунальні квитанції — як платіжка може допомогти виграти суд arrow

Комунальні квитанції — як платіжка може допомогти виграти суд

27 січня 2025 10:56
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Квитанції про оплату ЖКП — як довго зберігати та для чого вони можуть знадобитись
Платіжка і гроші. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Більшість українців не зберігають квитанції про оплату комуналки, але це не дуже добре. Фахівці рекомендують не поспішати їх позбуватися, адже вони можуть стати у пригоді в разі конфліктів із постачальниками послуг.

Про те, чому варто зберігати квитанції про оплату комунальних послуг, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Навіщо зберігати квитанції за оплату ЖКП 

Ситуації, коли виникають суперечки з постачальниками чи керуючими компаніями, можуть трапитися з кожним. У таких випадках платіжні документи є вагомим доказом, що підтверджує вашу позицію.

Квитанція виступає офіційним підтвердженням сплати, незалежно від способу оплати — у банківському відділенні чи через інтернет. Головне, щоб документ містив ключову інформацію: суму оплати, дату платежу та показання лічильників. Навіщо зберігати квитанції:

  1. Зміна тарифів: можливі неточності у нарахуваннях через зміни у тарифній політиці.
  2. Технічні помилки: інформація про ваші платежі може бути втрачена чи відновлена з помилками.
  3. Людський фактор: через недбалість або технічні проблеми іноді виникають безпідставні претензії до споживачів.

У разі спору чи навіть судового розгляду саме квитанції слугуватимуть найкращим доказом своєчасної оплати.

Як довго зберігати квитанції про оплату комунальних послуг

Законодавство не встановлює чітких строків зберігання таких документів, але термін позовної давності за подібними питаннями складає 3 роки. Водночас юристи радять зберігати квитанції не менше ніж 5 років, щоб уникнути можливих ризиків.

Для електронних квитанцій важливо переконатися, що вони містять усю необхідну інформацію. За потреби ви завжди можете отримати виписку з банку за потрібний період, скориставшись інтернет-банкінгом чи звернувшись до відділення. Якщо мова йде про паперові документи, краще подбати, щоб на них була печатка банку.

Раніше ми писали, що відповідно до рішення суду, для погашення боргів за житлово-комунальні послуги до боржників можуть застосовуватися різні заходи, навіть конфіскувати житло. Тому у період воєнного стану громадяни України все одно зобов’язані сплачувати рахунки.

Також ми розповідали, що починаючи з 1 лютого, більшість українців продовжать оплачувати газ за фіксованою ціною — 7,96 грн за кубометр. Що стосується електроенергії, для населення встановлена вартість у 4,32 грн за 1 кВт-год. Водночас домогосподарства, які використовують електрику для обігріву, зможуть скористатися зниженим тарифом у розмірі 2,64 грн за кВт-год.

комунальні послуги ЖКГ гроші документи платежі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:00 "Зимова тисяча" — хто ще зможе отримати гроші на Укрпошті

10:56 Комунальні квитанції — як платіжка може допомогти виграти суд

10:47 Вивозив гранати з зони бойових дій і продавав на Одещині

10:44 Дорожня сіль не тієї якості — у Києві судитимуть посадовицю

10:40 Реклама тривалістю в годину — що відбувається на YouTube

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:22 У Києві з метро зникли тисячі стільців — причини та міфи

10:19 Бійці морської піхоти вдарили по позиціях окупанта — відео

10:17 Майбутнє під загрозою — Буданов висловився про переговори з РФ

10:12 Трендові професії — що обрати молоді у 2025 році

09:54 Які суми доходу ФОП може не оподатковувати — повний список

11:00 "Зимова тисяча" — хто ще зможе отримати гроші на Укрпошті

10:56 Комунальні квитанції — як платіжка може допомогти виграти суд

10:47 Вивозив гранати з зони бойових дій і продавав на Одещині

10:44 Дорожня сіль не тієї якості — у Києві судитимуть посадовицю

10:40 Реклама тривалістю в годину — що відбувається на YouTube

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:22 У Києві з метро зникли тисячі стільців — причини та міфи

10:19 Бійці морської піхоти вдарили по позиціях окупанта — відео

10:17 Майбутнє під загрозою — Буданов висловився про переговори з РФ

10:12 Трендові професії — що обрати молоді у 2025 році

09:54 Які суми доходу ФОП може не оподатковувати — повний список

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

Text

08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2025
Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати