Квитанції про оплату ЖКП — як довго зберігати та для чого вони можуть знадобитись

Платіжка і гроші. Фото: УНІАН

Більшість українців не зберігають квитанції про оплату комуналки, але це не дуже добре. Фахівці рекомендують не поспішати їх позбуватися, адже вони можуть стати у пригоді в разі конфліктів із постачальниками послуг.

Про те, чому варто зберігати квитанції про оплату комунальних послуг, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Ситуації, коли виникають суперечки з постачальниками чи керуючими компаніями, можуть трапитися з кожним. У таких випадках платіжні документи є вагомим доказом, що підтверджує вашу позицію.

Квитанція виступає офіційним підтвердженням сплати, незалежно від способу оплати — у банківському відділенні чи через інтернет. Головне, щоб документ містив ключову інформацію: суму оплати, дату платежу та показання лічильників. Навіщо зберігати квитанції:

Зміна тарифів: можливі неточності у нарахуваннях через зміни у тарифній політиці. Технічні помилки: інформація про ваші платежі може бути втрачена чи відновлена з помилками. Людський фактор: через недбалість або технічні проблеми іноді виникають безпідставні претензії до споживачів.

У разі спору чи навіть судового розгляду саме квитанції слугуватимуть найкращим доказом своєчасної оплати.

Як довго зберігати квитанції про оплату комунальних послуг

Законодавство не встановлює чітких строків зберігання таких документів, але термін позовної давності за подібними питаннями складає 3 роки. Водночас юристи радять зберігати квитанції не менше ніж 5 років, щоб уникнути можливих ризиків.

Для електронних квитанцій важливо переконатися, що вони містять усю необхідну інформацію. За потреби ви завжди можете отримати виписку з банку за потрібний період, скориставшись інтернет-банкінгом чи звернувшись до відділення. Якщо мова йде про паперові документи, краще подбати, щоб на них була печатка банку.

Раніше ми писали, що відповідно до рішення суду, для погашення боргів за житлово-комунальні послуги до боржників можуть застосовуватися різні заходи, навіть конфіскувати житло. Тому у період воєнного стану громадяни України все одно зобов’язані сплачувати рахунки.

Також ми розповідали, що починаючи з 1 лютого, більшість українців продовжать оплачувати газ за фіксованою ціною — 7,96 грн за кубометр. Що стосується електроенергії, для населення встановлена вартість у 4,32 грн за 1 кВт-год. Водночас домогосподарства, які використовують електрику для обігріву, зможуть скористатися зниженим тарифом у розмірі 2,64 грн за кВт-год.