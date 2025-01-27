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Коммунальные квитанции — как платежка может помочь выиграть суд

27 января 2025 10:56
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Квитанции об оплате ЖКУ — как долго хранить и для чего они могут понадобиться
Платежка и деньги. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Большинство украинцев не сохраняют квитанции об оплате коммуналки, но это не очень хорошо. Специалисты рекомендуют не спешить от них избавляться, ведь они могут пригодиться в случае конфликтов с поставщиками услуг.

О том, почему стоит сохранять квитанции об оплате коммунальных услуг, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Зачем сохранять квитанции за оплату ЖКУ

Ситуации, когда возникают споры с поставщиками или управляющими компаниями, могут случиться с каждым. В таких случаях платежные документы являются весомым доказательством, подтверждающим вашу позицию.

Квитанция выступает официальным подтверждением уплаты, независимо от способа оплаты — в банковском отделении или через интернет. Главное, чтобы документ содержал ключевую информацию: сумму оплаты, дату платежа и показания счетчиков. Зачем хранить квитанции:

  1. Изменение тарифов: возможны неточности в начислениях из-за изменений в тарифной политике.
  2. Технические ошибки: информация о ваших платежах может быть потеряна или восстановлена с ошибками.
  3. Человеческий фактор: из-за халатности или технических проблем иногда возникают безосновательные претензии к потребителям.

В случае спора или даже судебного разбирательства именно квитанции будут служить лучшим доказательством своевременной оплаты.

Как долго хранить квитанции об оплате коммунальных услуг

Законодательство не устанавливает четких сроков хранения таких документов, но срок исковой давности по подобным вопросам составляет три года. В то же время юристы советуют хранить квитанции не менее пяти лет, чтобы избежать возможных рисков.

Для электронных квитанций важно убедиться, что они содержат всю необходимую информацию. При необходимости вы всегда можете получить выписку из банка за нужный период, воспользовавшись интернет-банкингом или обратившись в отделение. Если речь идет о бумажных документах, лучше позаботиться, чтобы на них была печать банка.

Ранее мы писали, что в соответствии с решением суда, для погашения долгов за жилищно-коммунальные услуги к должникам могут применить различные меры, даже конфисковать жилье. Поэтому в период военного положения граждане Украины все равно обязаны оплачивать счета.

Также мы рассказывали, что, начиная с 1 февраля, большинство украинцев продолжат оплачивать газ по фиксированной цене — 7,96 грн за кубометр. Что касается электроэнергии, для населения установлена стоимость в 4,32 грн за 1 кВт-ч. В то же время домохозяйства, которые используют электричество для обогрева, смогут воспользоваться сниженным тарифом в размере 2,64 грн за кВт-ч.

коммунальные услуги ЖКХ деньги документы платежи

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11:59 Хотели убить раньше — дочь Фарион рассказала новые подробности

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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