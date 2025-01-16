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Платіжки з окупованих територій — чи варто платити у 2025 році

16 січня 2025 11:06
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Комуналка на окупованій території — що робити з рахунками
Платіжки за комунальні послуги. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Багато українців втратили свої домівки через окупацію. Утім, іноді люди можуть отримати рахунки за електроенергію для житла, яке знаходиться на території, що тимчасово не перебуває під контролем України.

Про те, чи потрібно платити комуналку на окупованих територіях, пояснили фахівці "Безплатної правничої допомоги".

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Чи потрібно оплачувати комунальні послуги на окупованій території

Окупаційна адміністрація інколи погрожує конфіскувати майно за несплату комунальних рахунків. Українське законодавство, зокрема закон № 2456-IX, не діє на територіях, підконтрольних російським військам. Через це у громадян України є обмежений вибір дій у такій ситуації. Експерти радять два можливі варіанти: 

  • знайти людину, яка залишилася жити в окупації, і передавати їй кошти для оплати комунальних послуг;
  • чекати на звільнення території, коли послуги відновляться.

Чи платити за комунальні послуги у зоні бойових дій

Якщо йдеться про території, де тривають активні бойові дії, то нарахування за електроенергію не проводяться за таких умов:

  • вона контролюється Україною;
  • на території ведуться бойові дії;
  • житло стало непридатним для проживання.

Втім, необхідно офіційно повідомити постачальника послуг про те, що в будинку ніхто не живе або він зруйнований. Юристи радять подати заяву на електронну адресу підприємства, яке надсилає рахунки, вказавши:

  • адресу об’єкта;
  • номер особового рахунку.

При цьому необхідно підтвердити документально, що житло зруйноване або не придатне для проживання.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що тема тарифів залишається однією з найважливіших для українців. Після зростання цін на електроенергію влітку багато хто почав замислюватися, чи подорожчають інші комунальні послуги. Особливий акцент робиться на цінах на газ, адже цей ресурс є основним під час опалювального сезону.

Також ми розповідали, що в Україні оновили правила щодо надання пільг. Зміни стосуються ситуацій, коли пільговик опиняється у полоні або зникає безвісти. Тепер право на отримання пільг передається членам родини такої людини.

комунальні послуги гроші рахунки світло Електрика

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