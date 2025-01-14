Зміна отримувача пільг у 2025 році — як отримати допомогу замість родича

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

В Україні внесли зміни до правил надання пільг. Нововведення стосуються випадків, коли особа, на яку оформлені пільги, потрапляє у полон або зникає безвісти. Тепер отримувати пільги зможуть члени родини такої людини.

Про те, як родич пільговика може отримати призначену допомогу у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Хто може отримати гроші замість пільговика у 2025 році

13 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до процедури надання пільг на оплату комунальних послуг (постанова № 1420). Ці зміни поширюються на ситуації, коли пільговик, внесений до Реєстру осіб із правом на пільги, опиняється в полоні держави-агресора або зникає безвісти за особливих обставин.

Відповідно до нових правил, члени сім’ї пільговика, які проживають за місцем реєстрації отримувача пільг, можуть звертатися для отримання призначених йому грошей. Для цього потрібно надати:

заяву у вільній формі;

витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Як змінити отримувача пільг у 2025 році

Документи для зміни отримувача пільг можна подати одним із таких способів:

сервісні центри Пенсійного фонду України;

органи місцевого самоврядування чи ЦНАП;

поштою до відповідного органу Пенсійного фонду;

вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Виплати будуть нараховуватися з наступного місяця після подання заяви на банківський рахунок члена родини пільговика.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що розмір матеріальної підтримки для осіб з III групою інвалідності залежить від їхнього працевлаштування. Працівники з офіційним доходом отримують менші виплати порівняно з тими, хто не має роботи.

Також ми розповідали, що державна підтримка людей похилого віку є ключовим аспектом соціальної політики України. Водночас багато пенсіонерів не обізнані щодо пільг, які доступні у 2025 році, через що ризикують втратити можливість скористатися державною допомогою.