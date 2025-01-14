Смена получателя льгот в 2025 году — как получить помощь вместо родственника

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

В Украине внесли изменения в правила предоставления льгот. Нововведения касаются случаев, когда лицо, на которое оформлены льготы, попадает в плен или исчезает без вести. Теперь получать льготы смогут члены семьи такого человека.

О том, как родственник льготника может получить назначенную помощь в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Кто может получить деньги вместо льготника в 2025 году

13 декабря 2024 года Кабинет Министров Украины принял изменения в процедуру предоставления льгот на оплату коммунальных услуг (постановление № 1420). Эти изменения распространяются на ситуации, когда льготник, внесенный в Реестр лиц с правом на льготы, оказывается в плену государства-агрессора или исчезает без вести при особых обстоятельствах.

В соответствии с новыми правилами, члены семьи льготника, проживающие по месту регистрации получателя льгот, могут обращаться для получения положенных ему денег. Для этого нужно предоставить:

заявление в свободной форме;

выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Как сменить получателя льгот в 2025 году

Документы для изменения получателя льгот можно подать одним из следующих способов:

сервисные центры Пенсионного фонда Украины;

органы местного самоуправления или ЦПАУ;

почтой в соответствующий орган Пенсионного фонда;

вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Выплаты будут начисляться со следующего месяца после подачи заявления на банковский счет члена семьи льготника.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что размер материальной поддержки для лиц с III группой инвалидности зависит от их трудоустройства. Работники с официальным доходом получают меньшие выплаты по сравнению с теми, кто не имеет работы.

Также мы рассказывали, что государственная поддержка пожилых людей является ключевым аспектом социальной политики Украины. В то же время многие пенсионеры не осведомлены о льготах, которые доступны в 2025 году, из-за чего рискуют потерять возможность воспользоваться государственной помощью.