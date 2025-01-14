Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Люди з інвалідністю III групи — як допомагає держава у 2025 році arrow

Люди з інвалідністю III групи — як допомагає держава у 2025 році

14 січня 2025 05:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Підтримка громадян з III групою інвалідності у 2025 році — розмір виплат та доступні пільги
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Суми матеріальної допомоги для людей з III групою інвалідності визначаються тим, чи вони працюють. Ті, хто має офіційне працевлаштування, отримують менші виплати, ніж ті, хто не має роботи.

Про те, які виплати та пільги отримують українці з III групою інвалідності у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Який розмір виплат для осіб з III групою інвалідності

Згідно з даними Пенсійного фонду України, виплати можуть становити 60–70% від прожиткового мінімуму, залежно від обставин, за яких людина отримала інвалідність:

  1. Якщо інвалідність настала в дитячому віці, сума виплати складе 60% від прожиткового мінімуму, розрахованого для непрацездатних осіб.
  2. Якщо інвалідність отримана до досягнення 18 років, сума збільшується до 70%.

Мінімальна сума виплат для осіб з III групою інвалідності, які не працюють, становить 2 530 гривень, а для тих, хто має роботу — 2 093 гривні. При цьому пенсійна виплата для цієї категорії дорівнює 50% від пенсії за віком.

Які пільги можуть оформити громадяни з III групою інвалідності

Якщо людина з III групою інвалідності працює або планує працевлаштування, для неї діють спеціальні умови:

  1. До основної щорічної відпустки додаються ще 2 дні.
  2. Додаткова оплачувана відпустка становить 14 днів на рік.
  3. Вони мають право на 30-денну неоплачувану відпустку щороку.
  4. Під час працевлаштування особи з III групою звільняються від випробувального терміну.

Під час отримання освіти для осіб з III групою інвалідності передбачені такі пільги:

  1. Студенти, які отримують стипендію, продовжують отримувати її в повному обсязі.
  2. Абітурієнти з високими результатами вступних іспитів мають право бути зарахованими поза конкурсом.
  3. Діти з інвалідністю III групи, які проявили таланти, можуть безплатно навчатися у творчих навчальних закладах.

Окрім того, для громадян з III групою надаються знижки на медичні вироби, включно з зубними протезами. Вони також можуть безплатно отримати засоби реабілітації, а за наявності медичного висновку — доступне крісло з електроприводом на пільгових умовах.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що з 1 січня 2025 року в Україні скасовано діяльність медико-соціальної експертизи (МСЕК). Її місце займе нова система визначення інвалідності, яка буде більш прозорою, інноваційною та мінімізує корупцію.

Раніше ми писали, що деякі люди стикаються з серйозними проблемами зі здоров’ям, що унеможливлює їх самостійний догляд за собою. Тому Україна, як держава із соціальною відповідальністю, забезпечує соціальні виплати для осіб з інвалідністю. У певних випадках ці виплати можуть надаватися на постійній основі.

виплати інвалідність пільги допомога соціальний захист

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

22:46 У Київській області було чутно вибухи

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво