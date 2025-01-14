Підтримка громадян з III групою інвалідності у 2025 році — розмір виплат та доступні пільги

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Суми матеріальної допомоги для людей з III групою інвалідності визначаються тим, чи вони працюють. Ті, хто має офіційне працевлаштування, отримують менші виплати, ніж ті, хто не має роботи.

Про те, які виплати та пільги отримують українці з III групою інвалідності у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Який розмір виплат для осіб з III групою інвалідності

Згідно з даними Пенсійного фонду України, виплати можуть становити 60–70% від прожиткового мінімуму, залежно від обставин, за яких людина отримала інвалідність:

Якщо інвалідність настала в дитячому віці, сума виплати складе 60% від прожиткового мінімуму, розрахованого для непрацездатних осіб. Якщо інвалідність отримана до досягнення 18 років, сума збільшується до 70%.

Мінімальна сума виплат для осіб з III групою інвалідності, які не працюють, становить 2 530 гривень, а для тих, хто має роботу — 2 093 гривні. При цьому пенсійна виплата для цієї категорії дорівнює 50% від пенсії за віком.

Які пільги можуть оформити громадяни з III групою інвалідності

Якщо людина з III групою інвалідності працює або планує працевлаштування, для неї діють спеціальні умови:

До основної щорічної відпустки додаються ще 2 дні. Додаткова оплачувана відпустка становить 14 днів на рік. Вони мають право на 30-денну неоплачувану відпустку щороку. Під час працевлаштування особи з III групою звільняються від випробувального терміну.

Під час отримання освіти для осіб з III групою інвалідності передбачені такі пільги:

Студенти, які отримують стипендію, продовжують отримувати її в повному обсязі. Абітурієнти з високими результатами вступних іспитів мають право бути зарахованими поза конкурсом. Діти з інвалідністю III групи, які проявили таланти, можуть безплатно навчатися у творчих навчальних закладах.

Окрім того, для громадян з III групою надаються знижки на медичні вироби, включно з зубними протезами. Вони також можуть безплатно отримати засоби реабілітації, а за наявності медичного висновку — доступне крісло з електроприводом на пільгових умовах.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що з 1 січня 2025 року в Україні скасовано діяльність медико-соціальної експертизи (МСЕК). Її місце займе нова система визначення інвалідності, яка буде більш прозорою, інноваційною та мінімізує корупцію.

Раніше ми писали, що деякі люди стикаються з серйозними проблемами зі здоров’ям, що унеможливлює їх самостійний догляд за собою. Тому Україна, як держава із соціальною відповідальністю, забезпечує соціальні виплати для осіб з інвалідністю. У певних випадках ці виплати можуть надаватися на постійній основі.