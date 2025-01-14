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Люди с инвалидностью III группы — как помогает государство в 2025

14 января 2025 05:45
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Поддержка граждан с III группой инвалидности в 2025 году — размер выплат и доступные льготы
Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Суммы материальной помощи для людей с III группой инвалидности определяются тем, работают ли они. Те, кто имеет официальное трудоустройство, получают меньшие выплаты, чем те, кто не имеет работы.

О том, какие выплаты и льготы получают украинцы с III группой инвалидности в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Какой размер выплат для лиц с III группой инвалидности

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, выплаты могут составлять 60–70% от прожиточного минимума, в зависимости от обстоятельств, при которых человек получил инвалидность:

  1. Если инвалидность наступила в детском возрасте, сумма выплаты составит 60% от прожиточного минимума, рассчитанного для нетрудоспособных лиц.
  2. Если инвалидность получена до достижения 18 лет, сумма увеличивается до 70%.

Минимальная сумма выплат для лиц с III группой инвалидности, которые не работают, составляет 2 530 гривен, а для тех, кто имеет работу — 2 093 гривны. При этом пенсионная выплата для этой категории равна 50% от пенсии по возрасту.

Какие льготы могут оформить граждане с III группой инвалидности

Если человек с III группой инвалидности работает или планирует трудоустройство, для него действуют специальные условия:

  1. К основному ежегодному отпуску добавляются еще 2 дня.
  2. Дополнительный оплачиваемый отпуск составляет 14 дней в год.
  3. Они имеют право на 30-дневный неоплачиваемый отпуск каждый год.
  4. При трудоустройстве лица с III группой освобождаются от испытательного срока.

При получении образования для лиц с III группой инвалидности предусмотрены следующие льготы:

  1. Студенты, получающие стипендию, продолжают получать ее в полном объеме.
  2. Абитуриенты с высокими результатами вступительных экзаменов имеют право быть зачисленными вне конкурса.
  3. Дети с инвалидностью III группы, проявившие таланты, могут бесплатно обучаться в творческих учебных заведениях.

Кроме того, для граждан с III группой предоставляются скидки на медицинские изделия, включая зубные протезы. Они также могут бесплатно получить средства реабилитации, а при наличии медицинского заключения — доступно кресло с электроприводом на льготных условиях.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что с 1 января 2025 года в Украине отменена деятельность медико-социальной экспертизы (МСЭК). Ее место займет новая система определения инвалидности, которая будет более прозрачной, инновационной и минимизирует коррупцию.

Ранее мы писали, что некоторые люди сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем, что делает невозможным их самостоятельный уход за собой. Поэтому Украина, как государство с социальной ответственностью, обеспечивает социальные выплаты для лиц с инвалидностью. В определенных случаях эти выплаты могут предоставляться на постоянной основе.

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