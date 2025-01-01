Інвалідність за новими стандартами — що змінилось для українців у 2025 році

У 2025 році зміниться система встановлення інвалідності — деталі
З 1 січня 2025 року в Україні припинено функціонування медико-соціальної експертизи (МСЕК). Її замінить нова система встановлення інвалідності, яка стане прозорішою, сучаснішою та позбавленою корупційних ризиків.
Про те, як призначатимуть інвалідність у 2025 році, пояснили в Міністерстві охорони здоров'я України.
Які зміни чекають українців у 2025 році
Замість традиційних процедур МСЕК стан здоров'я людини оцінюватимуть за концепцією повсякденного функціонування. Це дозволить враховувати реальні можливості людини в повсякденному житті. Увесь процес буде цифровізовано, тобто необхідні документи об’єднають в єдиний електронний файл, що спростить процедуру та мінімізує бюрократичні ризики.
Оцінювання здійснюватимуть медичні команди у 300 лікарнях по всій країні. Важливо, що інформація про пацієнта залишатиметься конфіденційною до завершення процедури. Також створюється новий Центр контролю функціонального стану, який:
- розглядатиме апеляції;
- надаватиме експертні висновки;
- перевірятиме обґрунтованість рішень.
Що буде з громадянами, яким уже встановили інвалідність
Для осіб із безстроковою інвалідністю раніше видані документи залишаться чинними. Перегляд можливий лише за бажанням людини або за рішенням суду. Ті, у кого інвалідність встановлена на певний термін, отримають автоматичне продовження дії документів на шість місяців.
Чоловіки призовного віку мають пройти повторну оцінку до 1 листопада 2025 року, а решта громадян — до 1 квітня 2026 року. Для осіб із тяжкими станами чи тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, передбачені виключення. Окрім того, серед очікуваних переваг:
- скорочення паперової тяганини;
- доступність аналітичної інформації про роботу експертних команд;
- впровадження окремих процедур для дітей на наступному етапі реформи.
Ці зміни мають на меті зробити систему встановлення інвалідності простішою, зручнішою та ефективнішою для всіх громадян.
Раніше ми писали, що у 2025 році в Україні можуть запровадити суттєві зміни в пенсійній системі, зокрема у сфері виплат по інвалідності. Ці нововведення плануються в рамках пенсійної реформи, яка має стартувати з 1 липня наступного року.
Також ми розповідали, що українці з інвалідністю мають право отримувати пенсію або соціальну допомогу. У разі, якщо стан здоров’я не дозволяє людині працювати й самостійно забезпечувати себе, держава пропонує відповідну підтримку.
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