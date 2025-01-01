Инвалидность по новым стандартам — что изменилось для украинцев в 2025 году

Волонтеры помогают человеку с инвалидностью. Фото: УНИАН

С 1 января 2025 г. в Украине прекращено функционирование медико-социальной экспертизы (МСЭК). Ее заменит новая система определения инвалидности, которая станет более прозрачной, современной и лишенной коррупционных рисков.

О том, как будут назначаться инвалидность в 2025 году, объяснили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Вместо традиционных процедур МСЭК состояние здоровья человека будет оцениваться по концепции повседневного функционирования. Это позволит учитывать реальные возможности человека в повседневной жизни. Весь процесс будет цифровизирован, то есть необходимые документы объединятся в единый электронный файл, который упростит процедуру и минимизирует бюрократические риски.

Оценки будут проводить медицинские команды в 300 больницах по всей стране. Важно, что информация о пациенте будет оставаться конфиденциальной до завершения процедуры. Также создается новый Центр контроля функционального состояния, который:

будет рассматривать апелляции;

будет давать экспертные заключения;

проверять обоснованность решений.

Что будет с гражданами, которым уже установили инвалидность

Для лиц с бессрочной инвалидностью ранее выданные документы останутся в силе. Просмотр возможен только по желанию человека или по решению суда. Те, у кого инвалидность установлена на определенный срок, получат автоматическое продление документов на шесть месяцев.

Мужчины призывного возраста должны пройти повторную оценку до 1 ноября 2025 года, а остальные граждане — до 1 апреля 2026 года. Для лиц с тяжелыми состояниями или находящихся на временно оккупированных территориях предусмотрены исключения. Кроме того, среди ожидаемых преимуществ:

сокращение бумажной волокиты;

доступность аналитической информации о работе экспертных команд;

введение отдельных процедур для детей на следующем этапе реформы.

Эти изменения имеют целью сделать систему установления инвалидности более простой, удобной и эффективной для всех граждан.

Ранее мы писали, что в 2025 году в Украине могут ввести существенные изменения в пенсионной системе, в частности, в сфере выплат по инвалидности. Эти нововведения планируются в рамках пенсионной реформы, которая должна стартовать с 1 июля следующего года.

Также мы рассказывали, что украинцы с инвалидностью вправе получать пенсию или социальную помощь. В случае если состояние здоровья не позволяет человеку работать и самостоятельно обеспечивать себя, государство предлагает соответствующую поддержку.