Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Перша група інвалідності — який розмір виплат у 2025 році arrow

Перша група інвалідності — який розмір виплат у 2025 році

23 грудня 2024 18:25
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пенсії для громадян з інвалідністю першої групи — розмір виплат у 2025 році
Людина в інвалідній колясці. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Для осіб, які мають першу групу інвалідності, держава передбачила серйозну соціальну підтримку. Але варто знати, що є деякі нюанси, залежно від підгрупи, причини інвалідності та навіть статусу людини.

Про те, які виплати отримують громадяни з 1 групою інвалідності та що буде з виплатами у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Які виплати отримують українці з 1 групою інвалідності

Згідно з законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" перша група інвалідності охоплює людей, які є повністю непрацездатними та потребують постійної опіки. Вона, своєю чергою, поділяється на дві підгрупи — А та Б, кожна з яких має різний рівень тяжкості порушень функцій організму. Це безпосередньо впливає на розмір виплат.

Для осіб з першою групою інвалідності пенсія розраховується як 100% пенсії за віком. І якщо звернення на встановлення групи подано вчасно (протягом трьох місяців), то пенсія нараховується з дня встановлення інвалідності. Мінімальна пенсія для таких громадян складає 2 760 грн. Таких виплат зазвичай вистачає для покриття основних потреб.

Люди, які не мають достатньо стажу та мають інвалідність першої групи, можуть звернутись по призначення соціальної допомоги. Її розмір становить 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У цьому році це 2 361 грн. Оскільки прожитковий мінімум у 2025 році переглядати не планують, розмір соціальної допомоги залишиться на чинному рівні. 

Розмір пенсій по інвалідності для військовослужбовців та Чорнобильців

В Пенсійному фонді зазначають, якщо інвалідність 1 групи була отримана через службу, військовослужбовці отримують пенсію, що дорівнює 100% їхнього грошового забезпечення. У випадку, коли інвалідність настала через бойові дії, розмір пенсії може досягати 650% прожиткового мінімуму, що на 2024 рік становить 15 346 грн. Якщо ж інвалідність настала через нещасний випадок поза службою, пенсія складає 70% від грошового забезпечення.

Для осіб, чия інвалідність пов’язана з аварією на ЧАЕС, мінімальний розмір пенсії для 1 групи у 2024 році складає 8 839 гривень. Для ліквідаторів катастрофи розмір пенсії не може бути меншим за 100% середньої заробітної плати, що за даними ПФУ, у вересні 2024 року становила 18 020 гривень.

Для громадян з інвалідністю з дитинства також передбачено отримання соціальної допомоги у розмірі 100% прожиткового мінімуму — 2 361 грн. Додатково може бути нарахована надбавка на догляд.

Раніше ми писали, що в Україні громадяни з інвалідністю мають право на отримання пенсії або соціальної допомоги. Якщо людина через проблеми зі здоров'ям не може працювати та забезпечувати себе, вона може розраховувати на допомогу з боку держави. 

Також ми розповідали, що українці мають право на пільги, які надаються залежать від групи інвалідності людини. Їх розмір може змінюватися залежно від того, чи працює громадянин.

виплати інвалідність допомога особа з інвалідністю соціальний захист

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:40 Чи треба добровільно їхати до ТЦК — пояснення юриста

18:35 Продавав гранатомети через інтернет — у Києві засудили чоловіка

18:27 Ціна світла — скільки платитимуть одесити з Нового року

18:25 Перша група інвалідності — який розмір виплат у 2025 році

18:23 Зеленський назвав втрати військових КНДР на Курщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:02 Створює загрози для Європи — МЗС відреагувало на вояж Фіцо до РФ

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

17:45 На Закарпатті "інкасаторське" авто з ухилянтами врізалося у стовп

17:42 Є попередження про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:41 Одесит влаштував погром в аптеці — що стало причиною

18:40 Чи треба добровільно їхати до ТЦК — пояснення юриста

18:35 Продавав гранатомети через інтернет — у Києві засудили чоловіка

18:27 Ціна світла — скільки платитимуть одесити з Нового року

18:25 Перша група інвалідності — який розмір виплат у 2025 році

18:23 Зеленський назвав втрати військових КНДР на Курщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:02 Створює загрози для Європи — МЗС відреагувало на вояж Фіцо до РФ

17:45 На Закарпатті "інкасаторське" авто з ухилянтами врізалося у стовп

17:42 Є попередження про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:41 Одесит влаштував погром в аптеці — що стало причиною

17:35 Синоптики спрогнозували, які області завтра накриє негода

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Text

13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу