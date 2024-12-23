Пенсії для громадян з інвалідністю першої групи — розмір виплат у 2025 році

Людина в інвалідній колясці. Фото: Pexels

Для осіб, які мають першу групу інвалідності, держава передбачила серйозну соціальну підтримку. Але варто знати, що є деякі нюанси, залежно від підгрупи, причини інвалідності та навіть статусу людини.

Про те, які виплати отримують громадяни з 1 групою інвалідності та що буде з виплатами у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Які виплати отримують українці з 1 групою інвалідності

Згідно з законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" перша група інвалідності охоплює людей, які є повністю непрацездатними та потребують постійної опіки. Вона, своєю чергою, поділяється на дві підгрупи — А та Б, кожна з яких має різний рівень тяжкості порушень функцій організму. Це безпосередньо впливає на розмір виплат.

Для осіб з першою групою інвалідності пенсія розраховується як 100% пенсії за віком. І якщо звернення на встановлення групи подано вчасно (протягом трьох місяців), то пенсія нараховується з дня встановлення інвалідності. Мінімальна пенсія для таких громадян складає 2 760 грн. Таких виплат зазвичай вистачає для покриття основних потреб.

Люди, які не мають достатньо стажу та мають інвалідність першої групи, можуть звернутись по призначення соціальної допомоги. Її розмір становить 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У цьому році це 2 361 грн. Оскільки прожитковий мінімум у 2025 році переглядати не планують, розмір соціальної допомоги залишиться на чинному рівні.

Розмір пенсій по інвалідності для військовослужбовців та Чорнобильців

В Пенсійному фонді зазначають, якщо інвалідність 1 групи була отримана через службу, військовослужбовці отримують пенсію, що дорівнює 100% їхнього грошового забезпечення. У випадку, коли інвалідність настала через бойові дії, розмір пенсії може досягати 650% прожиткового мінімуму, що на 2024 рік становить 15 346 грн. Якщо ж інвалідність настала через нещасний випадок поза службою, пенсія складає 70% від грошового забезпечення.

Для осіб, чия інвалідність пов’язана з аварією на ЧАЕС, мінімальний розмір пенсії для 1 групи у 2024 році складає 8 839 гривень. Для ліквідаторів катастрофи розмір пенсії не може бути меншим за 100% середньої заробітної плати, що за даними ПФУ, у вересні 2024 року становила 18 020 гривень.

Для громадян з інвалідністю з дитинства також передбачено отримання соціальної допомоги у розмірі 100% прожиткового мінімуму — 2 361 грн. Додатково може бути нарахована надбавка на догляд.

Раніше ми писали, що в Україні громадяни з інвалідністю мають право на отримання пенсії або соціальної допомоги. Якщо людина через проблеми зі здоров'ям не може працювати та забезпечувати себе, вона може розраховувати на допомогу з боку держави.

Також ми розповідали, що українці мають право на пільги, які надаються залежать від групи інвалідності людини. Їх розмір може змінюватися залежно від того, чи працює громадянин.