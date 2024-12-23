Пенсии для граждан с инвалидностью первой группы — размер выплат в 2025 году

Человек в инвалидной коляске. Фото: Pexels

Для лиц, имеющих первую группу инвалидности, государство предусмотрело серьезную социальную поддержку. Но стоит знать, что есть некоторые нюансы в зависимости от подгруппы, причины инвалидности и даже статуса человека.

О том, какие выплаты получают граждане с 1 группой инвалидности и что будет с выплатами в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие выплаты получают украинцы с 1 группой инвалидности

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" первая группа инвалидности охватывает людей, полностью нетрудоспособных и нуждающихся в постоянной опеке. Она в свою очередь делится на две подгруппы — А и Б, каждая из которых имеет разный уровень тяжести нарушений функций организма. Это оказывает непосредственное влияние на размер выплат.

Для лиц с первой группой инвалидности пенсия рассчитывается как 100% пенсии по возрасту. И если обращение на установление группы подано в срок (в течение трех месяцев), то пенсия начисляется со дня установления инвалидности. Минимальная пенсия для таких граждан составляет 2 760 грн. Таких выплат обычно достаточно для покрытия основных потребностей.

Люди, не имеющие достаточно стажа и у которых инвалидность первой группы, могут обратиться за назначением социальной помощи. Ее размер составляет 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В этом году это 2 361 грн. Поскольку прожиточный минимум в 2025 году пересматривать не планируют, размер социальной помощи останется действующим.

Размер пенсий по инвалидности для военнослужащих и чернобыльцев

В Пенсионном фонде отмечают, что если инвалидность 1 группы была получена через службу, военнослужащие получают пенсию, равную 100% их денежного довольствия. В случае, когда инвалидность наступила из-за боевых действий, размер пенсии может достигать 650% прожиточного минимума, что на 2024 год составляет 15 346 грн. Если же инвалидность наступила из-за несчастного случая вне службы, пенсия составляет 70% от денежного довольствия.

Для лиц, инвалидность которых связана с аварией на ЧАЭС, минимальный размер пенсии для 1 группы в 2024 году составляет 8 839 гривен. Для ликвидаторов катастрофы размер пенсии не может быть менее 100% средней заработной платы, которая, по данным ПФУ, в сентябре 2024 года составляла 18 020 гривен.

Для граждан с инвалидностью с детства также предусмотрено получение социальной помощи в размере 100% прожиточного минимума — 2 361 грн. Дополнительно может быть начислена прибавка по уходу.

Ранее мы писали, что в Украине граждане с инвалидностью имеют право на получение пенсии или социальной помощи. Если человек из-за проблем со здоровьем не может работать и обеспечивать себя, он может рассчитывать на помощь со стороны государства.

Также мы рассказывали, что украинцы имеют право на льготы, которые предоставляются в зависимости от группы инвалидности человека. Их размер может изменяться в зависимости от того, работает ли гражданин.