Пільгові тарифи на світло — хто платить менше у 2025 році

Платіжки за світло. Фото: УНІАН

Згідно з чинними тарифами на електроенергію в Україні, вартість 1 кВт-год складає 4,32 грн. Проте встановлення багатозонних лічильників дозволяє суттєво знизити витрати за споживання.

Про те, скільки коштує електроенергія у 2025 році та кому доступний пільговий тариф, зазначається в постанові Кабінету Міністрів України № 632.

Читайте також:

Який тариф на світло у 2025 році

Кабінет Міністрів України встановив єдиний фіксований тариф для населення у розмірі 4,32 грн/кВт-год. Він діє незалежно від обсягів споживання та є фіксованим для таких категорій:

гуртожитків;

садівничих товариств;

дачних і гаражних кооперативів;

мешканців багатоквартирних та приватних будинків.

Цей тариф залишатиметься актуальним щонайменше до 30 квітня 2025 року. Наступний перегляд тарифів можливий після завершення опалювального сезону, проте жодних гарантій, що це відбудеться, наразі немає.

Як заощадити на електроенергії у 2025 році

Споживачі, які встановили двозонний лічильник, можуть користуватися так званим "нічним тарифом". З 23:00 до 7:00 вартість електроенергії для них становить 2,16 грн/кВт-год, що вдвічі дешевше за базову ціну. Встановлення такого лічильника окуповується за п'ять місяців. Тризонний лічильник передбачає три різні тарифи:

Нічний тариф (23:00–07:00) – 1,728 грн/кВт-год. Напівпіковий тариф (07:00–08:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00) – 4,34 грн/кВт-год. Піковий тариф (08:00–11:00, 20:00–22:00) – 6,48 грн/кВт-год.

Така система підходить тим, хто може перенести більшу частину споживання електроенергії на нічні години та уникати пікових періодів.

Щоб скористатися перевагами багатозонних лічильників, споживачам необхідно звернутися до свого енергопостачальника для встановлення відповідного обладнання. Це дозволить значно зекономити, особливо за умови раціонального розподілу використання електроенергії.

Раніше ми писали, що з початку 2025 року плата за транспортування газу для внутрішніх споживачів збільшиться у чотири рази. Це зумовлено припиненням транзиту російського газу через територію України.

Також ми розповідали, що комунальні тарифи залишаються однією з ключових тем для мільйонів українців. Улітку цього року суттєво подорожчала електроенергія — ціна зросла на 64%. Зараз більшість громадян сплачують за електроенергію по тарифу 4,32 грн за кВт-год, хоча для окремих категорій витрати значно нижчі.