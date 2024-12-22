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Електроенергія у 2025 році — хто зможе платити 1,32 грн/кВт-год

22 грудня 2024 11:07
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Тарифи у 2025 році — для кого вартість світла становитиме 1,32 грн/кВт-год
Платіжки за світло. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Тарифи на комунальні послуги хвилюють мільйони українців. На початку цього літа в Україні значно підвищили вартість електроенергії, яка зросла одразу на 64%. Наразі більшість споживачів платять за світло по тарифу — 4,32 грн/кВт-год, але є певні категорії громадян, витрати яких в рази менші.

Про те, яким буде тариф на світло у 2025 році та для кого діятимуть спеціальні умови, пояснили в компанії YASNO.

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Яким буде тариф на електроенергію у 2025 році

Влітку уряд України затвердив постанову № 632, згідно з якою для всіх громадян діє єдиний тариф на електроенергію. Цей тариф встановлено на рівні 4,32 грн за кВт-год і залишатиметься чинним до 30 квітня 2025 року незалежно від обсягу споживання. Нові правила поширюються на такі категорії:

  • домогосподарства та колективних побутових споживачів без електроопалення;
  • домогосподарства та споживачів із системою електроопалення в період із 1 червня по 30 вересня;
  • гуртожитки та інші об’єкти, що мають право користуватися побутовими тарифами.

Хто зможе платити 1,32 грн/кВт-год у 2025 році

У період із 1 жовтня по 30 квітня власники житла з електроопаленням мають можливість сплачувати менше, якщо їхнє місячне споживання не перевищує 2000 кВт-год. Для них діє знижений тариф у розмірі 2,64 грн за кВт-год. Якщо ж ліміт перевищено, вартість зростає до стандартного рівня — 4,32 грн за кВт-год.

При цьому, деякі споживачі, переходять на зонні тарифи аби зменшити свої витрати на світло. Для цього потрібно встановити зонний лічильник, який окремо фіксує денне та нічне споживання. Зонні тарифи доступні також користувачам, які обігрівають свої домівки електроприладами. А отже, під час опалювального сезону, для них діятимуть такі тарифи:

  • до 2000 кВт-год/міс — вдень 2,64 грн/кВт-год, вночі — 1,32 грн/кВт-год;
  • понад 2000 кВт-год/міс — вдень 4,32 грн/кВт-год, вночі — 2,16 грн/кВт-год.

Для переходу на зонний тариф необхідно встановити багатотарифний лічильник. Це можна зробити звернувшись до місцевого обленерго. Вам потрібно подати заявку та обрати тип лічильника, але пам'ятайте, що вартість приладу та витрати на його заміну оплачує сам споживач.

Що ще може бути цікаво українцям

Раніше ми писали, що для багатьох українців оплата комунальних послуг — це значна частина бюджету сім'ї. Для підтримки окремих категорій громадян держава надає пільги, що значно зменшують ці витрати.

Також ми розповідали, що у для сімей із низьким доходом передбачено субсидії на оплату комунальних послуг. Однак іноді домогосподарство може втратити право на таку допомогу через родича.

тарифи комунальні послуги опалювальний сезон електроенергія світло

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12:12 Орбан пов'язав теракт у Магдебурзі з політикою ЄС — деталі

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