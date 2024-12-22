Тарифы в 2025 году — для кого стоимость света составит 1,32 грн/кВт-ч

Платежки за свет. Фото: УНИАН

Тарифы на коммунальные услуги тревожат миллионы украинцев. В начале этого лета в Украине значительно повысили стоимость электроэнергии, которая выросла сразу на 64%. Сейчас большинство потребителей платят за свет по тарифу — 4,32 грн/кВт-ч, но есть определенные категории граждан, расходы которых в разы меньше.

О том, каким будет тариф на свет в 2025 году и для кого будут действовать специальные условия, пояснили в компании YASNO.

Читайте также:

Каким будет тариф на электроэнергию в 2025 году

Летом правительство Украины утвердило постановление №632, согласно которому для всех граждан действует единый тариф на электроэнергию. Этот тариф установлен на уровне 4,32 грн за кВт-ч и будет действовать до 30 апреля 2025 года независимо от объема потребления. Новые правила распространяются на следующие категории:

домохозяйства и коллективных бытовых потребителей без электроотопления;

домохозяйства и потребителей с системой электроотопления в период с 1 июня по 30 сентября;

общежития и другие объекты, обладающие правом пользоваться бытовыми тарифами.

Кто сможет платить 1,32 грн/кВт-ч в 2025 году

В период с 1 октября по 30 апреля владельцы жилья с электроотоплением могут платить меньше, если их месячное потребление не превышает 2000 кВт-ч. Для них действует пониженный тариф в размере 2,64 грн за кВт-ч. Если же лимит превышен, стоимость растет до стандартного уровня – 4,32 грн за кВт-ч.

При этом некоторые потребители переходят на зонные тарифы, чтобы уменьшить свои расходы на свет. Для этого нужно установить зонный счетчик, отдельно фиксирующий дневное и ночное потребление. Зонные тарифы доступны также пользователям, которые обогревают свои дома электроприборами. А значит, во время отопительного сезона для них будут действовать следующие тарифы:

до 2000 кВт-ч/мес — днем 2,64 грн/кВт-ч, ночью — 1,32 грн/кВт-ч ;

; свыше 2000 кВт-ч/мес — днем 4,32 грн/кВт-ч, ночью — 2,16 грн/кВт-ч.

Для перехода на зонный тариф нужно установить многотарифный счетчик. Это можно сделать, обратившись в местный облэнерго. Вам нужно подать заявку и выбрать тип счетчика, но помните, что стоимость прибора и расходы по его замене оплачивает сам потребитель.

Что еще может быть интересно украинцам

Раньше мы писали, что для многих украинцев оплата коммунальных услуг – это значительная часть бюджета семьи. Для поддержки отдельных категорий граждан государство предоставляет льготы, значительно уменьшающие эти расходы.

Также мы рассказывали, что для семей с низким доходом предусмотрены субсидии на оплату коммунальных услуг. Однако иногда домохозяйство может потерять право на такую помощь из-за родственника.