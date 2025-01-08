Льготные тарифы на свет — кто платит меньше в 2025 году

Платежки за свет. Фото: УНИАН

Согласно действующим тарифам на электроэнергию в Украине, стоимость 1 кВт-ч составляет 4,32 грн. Однако установка многозонных счетчиков позволяет существенно снизить расходы за потребление.

О том, сколько стоит электроэнергия в 2025 году и кому доступен льготный тариф, отмечается в постановлении Кабинета Министров Украины № 632.

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Какой тариф на свет в 2025 году

Кабинет Министров Украины установил единый фиксированный тариф для населения в размере 4,32 грн/кВт-час. Он действует независимо от объемов потребления и является фиксированным для таких категорий:

общежитий;

садоводческих товариществ;

дачных и гаражных кооперативов;

жителей многоквартирных и частных домов.

Этот тариф будет оставаться актуальным как минимум до 30 апреля 2025 года. Следующий пересмотр тарифов возможен после завершения отопительного сезона, однако никаких гарантий, что это произойдет, пока нет.

Как сэкономить на электроэнергии в 2025 году

Потребители, которые установили двухзонный счетчик, могут пользоваться так называемым "ночным тарифом". С 23:00 до 7:00 стоимость электроэнергии для них составляет 2,16 грн/кВт-ч, что вдвое дешевле базовой цены. Установка такого счетчика окупается за пять месяцев. Трехзонный счетчик предусматривает три разных тарифа

Ночной тариф (23:00–07:00) — 1,728 грн/кВт-ч. Полупиковый тариф (07:00–08:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00) — 4,34 грн/кВт-ч. Пиковый тариф (08:00–11:00, 20:00–22:00) — 6,48 грн/кВт-ч.

Такая система подходит тем, кто может перенести большую часть потребления электроэнергии на ночные часы и избегать пиковых периодов.

Чтобы воспользоваться преимуществами многозонных счетчиков, потребителям необходимо обратиться к своему энергопоставщику для установки соответствующего оборудования. Это позволит значительно сэкономить, особенно при условии рационального распределения использования электроэнергии.

Ранее мы писали, что с начала 2025 года плата за транспортировку газа для внутренних потребителей увеличится в четыре раза. Это обусловлено прекращением транзита российского газа через территорию Украины.

Также мы рассказывали, что коммунальные тарифы остаются одной из ключевых тем для миллионов украинцев. Летом этого года существенно подорожала электроэнергия - цена выросла на 64%. Сейчас большинство граждан платят за электроэнергию по тарифу 4,32 грн за кВт-ч, хотя для отдельных категорий расходы значительно ниже.