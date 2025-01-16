Коммуналка на оккупированной территории — что делать со счетами

Платежки за коммунальные услуги. Фото: УНИАН

Многие украинцы потеряли свои дома из-за оккупации. Впрочем, иногда люди могут получить счета за электроэнергию для жилья, которое находится на территории, временно не находящейся под контролем Украины.

О том, нужно ли платить коммуналку на оккупированных территориях, объяснили специалисты "Бесплатной правовой помощи".

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Нужно ли оплачивать коммунальные услуги на оккупированной территории

Оккупационная администрация иногда угрожает конфисковать имущество за неуплату коммунальных счетов. Украинское законодательство, в частности закон № 2456-IX, не действует на территориях, подконтрольных российским войскам. Поэтому у граждан Украины есть ограниченный выбор действий в такой ситуации. Эксперты советуют два возможных варианта:

найти человека, который остался жить в оккупации, и передавать ему средства для оплаты коммунальных услуг;

ждать освобождения территории, когда услуги возобновятся.

Платить ли за коммунальные услуги в зоне боевых действий

Если речь идет о территориях, где продолжаются активные боевые действия, то начисления за электроэнергию не проводятся при следующих условиях:

она контролируется Украиной;

на территории ведутся боевые действия;

жилье стало непригодным для проживания.

Впрочем, необходимо официально уведомить поставщика услуг о том, что в доме никто не живет или он разрушен. Юристы советуют подать заявление на электронный адрес предприятия, которое присылает счета, указав:

адрес объекта;

номер лицевого счета.

При этом необходимо подтвердить документально, что жилье разрушено или не пригодно для проживания.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что тема тарифов остается одной из самых важных для украинцев. После роста цен на электроэнергию летом многие начали задумываться, подорожают ли другие коммунальные услуги. Особый акцент делается на ценах на газ, ведь этот ресурс является основным во время отопительного сезона.

Также мы рассказывали, что в Украине обновили правила относительно предоставления льгот. Изменения касаются ситуаций, когда льготник оказывается в плену или исчезает без вести. Теперь право на получение льгот передается членам семьи такого человека.