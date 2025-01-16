Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Платежки с оккупированных территорий — стоит ли платить в 2025 arrow

Платежки с оккупированных территорий — стоит ли платить в 2025

16 января 2025 11:06
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Коммуналка на оккупированной территории — что делать со счетами
Платежки за коммунальные услуги. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Многие украинцы потеряли свои дома из-за оккупации. Впрочем, иногда люди могут получить счета за электроэнергию для жилья, которое находится на территории, временно не находящейся под контролем Украины.

О том, нужно ли платить коммуналку на оккупированных территориях, объяснили специалисты "Бесплатной правовой помощи".

Читайте также:

Нужно ли оплачивать коммунальные услуги на оккупированной территории

Оккупационная администрация иногда угрожает конфисковать имущество за неуплату коммунальных счетов. Украинское законодательство, в частности закон № 2456-IX, не действует на территориях, подконтрольных российским войскам. Поэтому у граждан Украины есть ограниченный выбор действий в такой ситуации. Эксперты советуют два возможных варианта:

  • найти человека, который остался жить в оккупации, и передавать ему средства для оплаты коммунальных услуг;
  • ждать освобождения территории, когда услуги возобновятся.

Платить ли за коммунальные услуги в зоне боевых действий

Если речь идет о территориях, где продолжаются активные боевые действия, то начисления за электроэнергию не проводятся при следующих условиях:

  • она контролируется Украиной;
  • на территории ведутся боевые действия;
  • жилье стало непригодным для проживания.

Впрочем, необходимо официально уведомить поставщика услуг о том, что в доме никто не живет или он разрушен. Юристы советуют подать заявление на электронный адрес предприятия, которое присылает счета, указав:

  • адрес объекта;
  • номер лицевого счета.

При этом необходимо подтвердить документально, что жилье разрушено или не пригодно для проживания.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что тема тарифов остается одной из самых важных для украинцев. После роста цен на электроэнергию летом многие начали задумываться, подорожают ли другие коммунальные услуги. Особый акцент делается на ценах на газ, ведь этот ресурс является основным во время отопительного сезона.

Также мы рассказывали, что в Украине обновили правила относительно предоставления льгот. Изменения касаются ситуаций, когда льготник оказывается в плену или исчезает без вести. Теперь право на получение льгот передается членам семьи такого человека.

коммунальные услуги деньги счета свет Электричество

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

11:29 Уничтожение Черного моря — мазутных пятен становится все больше

11:10 Ракицкий побывал в Покровске и сделал важное заявление

11:07 БЭБ и прокуратура добились возвращения 43 миллионов в бюджет

11:06 Платежки с оккупированных территорий — стоит ли платить в 2025

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:02 Франшиза бренда Dushka — какие нужны инвестиции для открытия

11:00 В Польше изменятся правила для украинцев — к чему готовиться

10:59 Восстановление Одессы — Италия обещает новую помощь

10:52 Комбриг ТрО организовал для жены незаконные боевые выплаты

10:43 Экс-главу метро Киева подозревают в незаконном выезде из страны

11:29 Уничтожение Черного моря — мазутных пятен становится все больше

11:10 Ракицкий побывал в Покровске и сделал важное заявление

11:07 БЭБ и прокуратура добились возвращения 43 миллионов в бюджет

11:06 Платежки с оккупированных территорий — стоит ли платить в 2025

11:02 Франшиза бренда Dushka — какие нужны инвестиции для открытия

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:00 В Польше изменятся правила для украинцев — к чему готовиться

10:59 Восстановление Одессы — Италия обещает новую помощь

10:52 Комбриг ТрО организовал для жены незаконные боевые выплаты

10:43 Экс-главу метро Киева подозревают в незаконном выезде из страны

10:33 Дом за 1 млн долл. — в Одессе выставили на продажу элитное жилье

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

06:04 Как вагнеровцы, Шторм Z и V воюют за Украину, — интервью РДК

15 января 2025
Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

14 января 2025

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
Text

23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Text

13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно