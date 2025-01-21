Ціни на енергоресурси з 1 лютому — скільки коштуватиме кВт світла та куб газу

Людина підпалює газову конфорку. Фото: УНІАН

З 1 лютого більшість українських споживачів продовжать сплачувати за газ за фіксованим тарифом — 7,96 грн за кубометр. Щодо електроенергії, ціна для населення складатиме 4,32 грн за 1 кВт-год. Однак домогосподарства, які використовують електроенергію для опалення, отримають знижений тариф — 2,64 грн за кВт-год.

Про те, що буде з тарифами на газ та світло в лютому, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Тарифи на блакитне паливо встановлено постановою Кабінету Міністрів №812, яка діятиме до травня 2025 року. Також залишається чинною норма, яка забороняє зміну тарифів під час воєнного стану.

Таким чином, "Нафтогаз" продовжує постачати газ за ціною 7,96 грн за кубометр. Змінити цей тариф можна лише за рішенням Верховної Ради.

Окрім "Нафтогазу", в Україні працюють й інші газопостачальні компанії. За даними "ГазПравди", понад 98% побутових споживачів обслуговуються саме в "Нафтогазі". Інші постачальники пропонують як фіксовані річні тарифи (від 7,79 до 9,99 грн за кубометр), так і змінні місячні.

Що буде з тарифами на світло у лютому

Для більшості споживачів діятиме тариф — 4,32 грн за 1 кВт-год. Однак витрати на світло можна суттєво зменшити. Для власників багатозонних лічильників є можливість перейти на пільговий тариф. Українцям пропонують такі варіанти:

Двозонний тариф:

Уночі (з 23:00 до 07:00) ціна знижується вдвічі — 2,16 грн за кВт-год.

Тризонний тариф:

Нічний період (з 23:00 до 07:00) — 1,728 грн за кВт-год. Напівпіковий період (з 07:00 до 08:00, 11:00 до 20:00, 22:00 до 23:00) — 4,34 грн за кВт-год. Піковий період (з 08:00 до 11:00, 20:00 до 22:00) — 6,48 грн за кВт-год.

Тризонні лічильники варто встановлювати лише за умови великого споживання електроенергії та можливості перенести використання енергомістких електроприладів на неробочі години.

Для переходу на багатозонний тариф необхідно встановити відповідний лічильник та подати заявку до постачальника електроенергії. Оплата приладу та робіт по його заміні покладається на споживача.

Раніше ми писали, що 1 січня Україна припинила транзит російського газу через свою територію після закінчення угоди між "Нафтогазом" і "Газпромом". При цьому українців запевнили, що це ніяк вплине на тарифи для населення.

Також ми розповідали, що у літній період в Україні значно зросли ціни на електроенергію для побутових споживачів. Після подорожчання тариф становить 4,32 грн за 1 кВт-год. Для підтримки сімей, які використовують електроопалення, уряд встановив спеціальну ціну — 2,64 грн/кВт-год під час опалювального сезону.