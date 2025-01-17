Українців повідомили про чергові зміни в тарифах на світло — кого стосується

Платіжки за комунальні послуги. Фото: УНІАН

Влітку в Україні суттєво підвищили вартість електроенергії для побутових споживачів. Після зростання ціна становить 4,32 грн за 1 кВт-год. Однак для підтримки громадян, які опалюють свої домівки за допомогою електрообладнання, уряд передбачив пільговий тариф — 2,64 грн/кВт-год. Він діє під час опалювального сезону за умови, що домогосподарство не перевищує встановлені ліміти споживання. Однак тепер від цієї практики вирішили відмовитись.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Що змінилось для споживачів

В Україні змінено умови використання пільгового тарифу на електроенергію для споживачів із системами електроопалення. Тепер за перші 2000 кВт-год на місяць платитимуть 2,64 грн за 1 кВт-год. Якщо обсяг споживання перевищує цю межу, надлишок розраховуватиметься за ставкою 4,32 грн за 1 кВт-год.

Наприклад, якщо споживання становить 2500 кВт-год, то 2000 кВт-год оплачуватимуться за пільговою ціною, а решта 500 кВт-год — за повним тарифом. В уряді пояснили, що нововведення покликані підтримати домогосподарства, які використовують електроопалення. Пільговий тариф буде доступний з жовтня по квітень за умов:

відсутності альтернативних джерел опалення;

відповідності технічним вимогам до обладнання;

наявності належно оформленої документації.

Раніше споживачі, які перевищували ліміт у 2000 кВт-год, сплачували повний тариф за весь обсяг. Нові умови дозволяють платити за перевищення окремо, що зменшить фінансове навантаження на такі домогосподарства.

Рішення стало можливим завдяки спеціальному механізму обов’язків для учасників ринку електроенергії (ПСО). Ця програма спрямована на підтримку населення й діятиме не лише взимку, а й після завершення опалювального сезону. Таким чином споживачі з електроопаленням отримають більше можливостей для економії в холодну пору року.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що питання тарифів турбує мільйони українців. Після того, як вартість електроенергії зросла минулого літа, люди почали переживати, чи не зростуть ціни й на інші комунальні послуги.

Також ми розповідали, що на початку цього літа ціна на електроенергію збільшилась на 64%, що значно вплинуло на сімейні бюджети. Зараз більшість споживачів сплачують за електрику по тарифу 4,32 грн/кВт-год, проте є певні категорії населення, які мають значно менші витрати.