Украинцам сообщили об очередных изменениях в тарифах на свет — кого касается

Платежки за коммунальные услуги. Фото: УНИАН

Летом в Украине существенно повысили стоимость электроэнергии для бытовых потребителей. После роста цена составляет 4,32 грн за 1 кВт-час. Однако для поддержки граждан, которые отапливают свои дома с помощью электрооборудования, правительство предусмотрело льготный тариф — 2,64 грн/кВт-ч. Он действует во время отопительного сезона при условии, что домохозяйство не превышает установленные лимиты потребления. Однако теперь от этой практики решили отказаться.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также:

Что изменилось для потребителей

В Украине изменены условия использования льготного тарифа на электроэнергию для потребителей с системами электроотопления. Теперь за первые 2000 кВт-ч в месяц будут платить 2,64 грн за 1 кВт-ч. Если объем потребления превышает этот предел, излишек будет рассчитываться по ставке 4,32 грн за 1 кВт-ч.

Например, если потребление составляет 2500 кВт-ч, то 2000 кВт-ч будут оплачиваться по льготной цене, а остальные 500 кВт-ч — по полному тарифу. В правительстве объяснили, что нововведения призваны поддержать домохозяйства, которые используют электроотопление. Льготный тариф будет доступен с октября по апрель при условиях:

отсутствия альтернативных источников отопления;

соответствия техническим требованиям к оборудованию;

наличия надлежащим образом оформленной документации.

Ранее потребители, которые превышали лимит в 2000 кВт-ч, платили полный тариф за весь объем. Новые условия позволяют платить за превышение отдельно, что уменьшит финансовую нагрузку на такие домохозяйства.

Решение стало возможным благодаря специальному механизму обязанностей для участников рынка электроэнергии (ПСО). Эта программа направлена на поддержку населения и будет действовать не только зимой, но и после завершения отопительного сезона. Таким образом потребители с электроотоплением получат больше возможностей для экономии в холодное время года.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что вопрос тарифов беспокоит миллионы украинцев. После того как стоимость электроэнергии выросла прошлым летом, люди начали переживать, не вырастут ли цены и на другие коммунальные услуги.

Также мы рассказывали, что в начале этого лета цена на электроэнергию увеличилась на 64%, что значительно повлияло на семейные бюджеты. Сейчас большинство потребителей платят за электричество по тарифу 4,32 грн/кВт-ч, однако есть определенные категории населения, которые имеют значительно меньшие расходы.