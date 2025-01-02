В Нафтогазі розповіли, що буде з тарифами після зупинки транзиту російського газу

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зупинка транзиту російського газу через територію України, що відбулася 1 січня через завершення угоди між "Нафтогазом" та "Газпромом", не матиме впливу на тарифи для побутових споживачів.

Це офіційно підтвердили у компанії "Нафтогаз".

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Пресслужба компанії наголошує, що для населення залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2025 року. Збільшувати вартість блакитного палива не планують, адже продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів для населення, що захищає українців від додаткового фінансового навантаження.

Як підготували газову систему України

Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону зазначив, що припинення транзиту не вплине на доступність газу і тепла для громадян. Він запевнив, що газ і тепло будуть у кожній оселі.

Оператор газотранспортної системи України завчасно підготував інфраструктуру до роботи без російського транзиту. Було збільшено гарантовані потужності, що дозволяють забезпечити:

постачання газу всередині країни;

транзит газу для європейських споживачів.

Таким чином, українська газотранспортна система готова до незалежної роботи. У 2024 році Україна вперше отримала гарантовані потужності для газового постачання, серед яких важливу роль відіграє "Вертикальний коридор".

Раніше ми писали, що з настанням зими українці дедалі частіше аналізують суми у своїх рахунках за комунальні послуги, адже до звичних витрат додалися платежі за опалення. Саме тому стало зрозуміло, що витрати на тепло збільшилися, і головна причина цього зростання не пов'язана з тарифами.

Також ми розповідали, що з 1 січня 2025 року вартість транспортування газу для внутрішніх споживачів зросте у чотири рази. Основним фактором цього назвали припинення транзиту російського газу через територію України.