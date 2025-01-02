Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В Нафтогазі уточнили, чи вплине зупинка транзиту на тарифи arrow

В Нафтогазі уточнили, чи вплине зупинка транзиту на тарифи

2 січня 2025 17:36
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
В Нафтогазі розповіли, що буде з тарифами після зупинки транзиту російського газу
Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Зупинка транзиту російського газу через територію України, що відбулася 1 січня через завершення угоди між "Нафтогазом" та "Газпромом", не матиме впливу на тарифи для побутових споживачів. 

Це офіційно підтвердили у компанії "Нафтогаз".

Читайте також:

Що буде з вартістю газу у 2025 році

Пресслужба компанії наголошує, що для населення залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2025 року. Збільшувати вартість блакитного палива не планують, адже продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів для населення, що захищає українців від додаткового фінансового навантаження.

Як підготували газову систему України

Міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону зазначив, що припинення транзиту не вплине на доступність газу і тепла для громадян. Він запевнив, що газ і тепло будуть у кожній оселі.

Оператор газотранспортної системи України завчасно підготував інфраструктуру до роботи без російського транзиту. Було збільшено гарантовані потужності, що дозволяють забезпечити:

  • постачання газу всередині країни;
  • транзит газу для європейських споживачів.

Таким чином, українська газотранспортна система готова до незалежної роботи. У 2024 році Україна вперше отримала гарантовані потужності для газового постачання, серед яких важливу роль відіграє "Вертикальний коридор".

Раніше ми писали, що з настанням зими українці дедалі частіше аналізують суми у своїх рахунках за комунальні послуги, адже до звичних витрат додалися платежі за опалення. Саме тому стало зрозуміло, що витрати на тепло збільшилися, і головна причина цього зростання не пов'язана з тарифами.

Також ми розповідали, що з 1 січня 2025 року вартість транспортування газу для внутрішніх споживачів зросте у чотири рази. Основним фактором цього назвали припинення транзиту російського газу через територію України.

тарифи комунальні послуги Нафтогаз газ транзит

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:30 Декретні, лікарняні та штрафи — на що ще впливає мінімалка

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

14:10 Зникнення збірної України — тренер звинуватив ЗМІ у брехні

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:05 Дочка Фаріон заявила, що їй погрожують — суд відреагував

14:02 Найбільш забруднені райони Одеси — висновки екологів

13:59 Стало відомо, скільки дронів планує виробляти Україна у 2025 році

13:49 Насуваються морози — Діденко назвала регіони, де зміниться погода

13:42 У додатку Армія+ з'являться нові функції — Кабмін ухвалив рішення

14:30 Декретні, лікарняні та штрафи — на що ще впливає мінімалка

14:16 У ГУР кажуть, що Росія перекине техніку із Сирії в іншу країну

14:15 Збір дров у лісосмугах — чи можна рубати дерева вздовж полів

14:12 Садовий оголосив про початок будівництва крематорію

14:10 Зникнення збірної України — тренер звинуватив ЗМІ у брехні

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:05 Дочка Фаріон заявила, що їй погрожують — суд відреагував

14:02 Найбільш забруднені райони Одеси — висновки екологів

13:59 Стало відомо, скільки дронів планує виробляти Україна у 2025 році

13:49 Насуваються морози — Діденко назвала регіони, де зміниться погода

13:42 У додатку Армія+ з'являться нові функції — Кабмін ухвалив рішення

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

2 січня 2025
Text

20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

Text

17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року