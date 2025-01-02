Транзит газу через Україну зупинено — що буде з цінами на СПГ у 2025 році

Вентиль на газовій трубі. Фото: УНІАН

Зупинка транзиту російського газу через Україну створить додаткову конкуренцію між Європою та Азією за зріджений природний газ (СПГ), що може призвести до зростання ціни на це паливо.

Про те, що буде з цінами на газ в Європі після зупинки транзиту через Україну, повідомляє Bloomberg.

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Що буде з цінами на газ в Європі

Генеральний директор Haitong International Securities Скотт Дарлінг зазначив, що це рішення вже впливає на ринок СПГ. У 2024 році ціни на природний газ у Європі зросли на понад 50%. Однак це підвищення ще не повністю відобразилось на вартості СПГ.

Попри те, що зупинка транзиту газу через Україну була передбачена, країнам ЄС доведеться компенсувати близько 5% від загальних обсягів постачань. Частково це буде здійснюватися за рахунок використання газових сховищ, які наразі заповнені меншою кількістю газу, ніж зазвичай.

Чи готова Європа до припинення транзиту газу через Україну

За словами представниці Європейської комісії (ЄК), газова інфраструктура країн Європи має достатню гнучкість, тому зупинка транзиту російського газу через Україну не спричинить проблем для газотранспортної системи (ГТС).

Вона також підкреслила, що Європейська комісія протягом року співпрацювала з державами-членами ЄС, розробляючи альтернативні маршрути постачання газу. Завдяки цьому газова інфраструктура Європи була зміцнена, зокрема за рахунок значних потужностей з імпорту зрідженого природного газу (СПГ).

Особливо важливою частиною посилення надійності газопостачання стало підвищення енергоефективності та активніше використання відновлюваних джерел енергії.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що з 1 січня 2025 року в Україні збільшаться тарифи на транспортування газу для споживачів у чотири рази. Це пов'язано з припиненням транзиту російського газу через територію нашої країни.

Також ми писали, що у 2025 році деякі мешканці багатоквартирних будинків отримають "третю платіжку" за газ. Вона передбачає разову оплату за послугу технічного обслуговування будівлі.