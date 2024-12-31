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Транзит газу з РФ через Україну — в ЄС зробили важливу заяву

31 грудня 2024 15:08
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Припинення транзиту російського газу через Україну — чи готові до цього у ЄС
Українська газотранспортна система. Фото: Оператор ГТС України/Facebook
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Країни Європейського Союзу вже підготувалися до того, що з 1 січня 2025 року Україна припинить транспортування російського газу. "Блакитне паливо" постачатимуть наявною інфраструктурою з інших країн та альтернативними шляхами. 

Про це пише видання Deutsche Welle.

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Як розповіла журналістам одна з представниць Європейської комісії (ЄК), газова інфраструктура країн Європи є достатньо гнучкою, тож припинення транзиту газу з РФ через Україну не буде проблемою для ГТС. 

"Вплив припинення транзиту через Україну на забезпечення безпеки поставок ЄС обмежений", — сказала вона. 

Зазначається також, що Європейська комісія працювала в координації з країнами-членами ЄС понад рік та напрацьовувала альтернативні шляхи постачання газу. За словами представниці ЄК, газова інфраструктура Європи зміцнилася завдяки значним потужностям з імпорту скрапленого природного газу (СПГ).

Зокрема, надійність газопостачання підсилили шляхом підвищення енергоефективності та розширення використання відновлюваних джерел енергії.

Транзит російського газу 

Україна не постачатиме ресурс в країни Європи з 1 січня 2025 року, оскільки спливе термін угоди між "Нафтогазом" та "Газпромом" щодо транзиту газу. Трубопровід, який проходить через Україну, є одним з основних маршрутів російського газу до Європи. 

Українську газотранспортну систему вже неодноразово перевіряли щодо роботи в нових умовах і виявилося, що зміни не спровокують ніяких збоїв в її роботі. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що тариф на транспортування природного газу для українців зросте. Нові тарифи почнуть діяти вже з 1 січня. 

Також ми розповідали, що Євросоюз у 2024 році імпортував рекордні обсяги скрапленого природного газу російського походження. Це відбулося на фоні спроб країн ЄС скоротити енергетичну залежність від Москви.

Європейський союз Нафтогаз Газпром Україна газ Росія транзит

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