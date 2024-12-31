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Транзит газа из РФ через Украину — в ЕС сделали важное заявление

31 декабря 2024 15:08
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Прекращение транзита российского газа через Украину — готовы ли к этому в ЕС
Украинская газотранспортная система. Фото: Оператор ГТС Украины/Facebook
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Страны Европейского Союза уже подготовились к тому, что с 1 января 2025 года Украина прекратит транспортировку российского газа. "Голубое топливо" будет поставляться по имеющейся инфраструктуре из других стран и альтернативными путями.

Об этом пишет издание Deutsche Welle.

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Как рассказала журналистам одна из представительниц Европейской комиссии (ЕК), газовая инфраструктура стран Европы достаточно гибкая, поэтому прекращение транзита газ из РФ через Украину не будет проблемой для ГТС.

"Влияние прекращения транзита через Украину на обеспечение безопасности поставок ЕС ограничено", — сказала она.

Отмечается также, что Европейская комиссия работала в координации со странами-членами ЕС более года и нарабатывала альтернативные пути поставки газа. По словам представительницы ЕК, газовая инфраструктура Европы укрепилась благодаря значительным мощностям по импорту сжиженного природного газа (СПГ).

В частности, надежность газоснабжения усилили путем повышения энергоэффективности и расширения использования возобновляемых источников энергии.

Транзит российского газа

Украина не будет поставлять ресурс в страны Европы с 1 января 2025 года, поскольку истечет срок соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите газа. Проходящий через Украину трубопровод является одним из основных маршрутов российского газа в Европу.

Работу украинской газотранспортной системы уже неоднократно проверяли в новых условиях и оказалось, что изменения не спровоцируют никаких сбоев в ее работе.

Напомним, ранее стало известно, что тариф на транспортировку природного газа для украинцев вырастет. Новые тарифы начнут действовать уже с 1 января.

Также мы писали, что Евросоюз в 2024 году импортировал рекордные объемы сжиженного природного газа российского происхождения. Это произошло на фоне попыток стран ЕС сократить энергетическую зависимость от Москвы.

Европейский союз Нафтогаз Газпром Украина газ Россия транзит

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