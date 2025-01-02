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Остановка транзита газа через Украину — как отреагирует рынок

2 января 2025 13:16
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Транзит газа через Украину остановлен — что будет с ценами на СПГ в 2025 году
Вентиль на газовой трубе Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Остановка транзита российского газа через Украину создаст дополнительную конкуренцию между Европой и Азией за сжиженный природный газ (СПГ), что может привести к росту цены на это топливо.

О том, что будет с ценами на газ в Европе после остановки транзита через Украину, сообщает Bloomberg.

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Что будет с ценами на газ в Европе

Генеральный директор Haitong International Securities Скотт Дарлинг отметил, что это решение уже влияет на рынок СПГ. В 2024 году цены на природный газ в Европе выросли более чем на 50%. Однако это повышение еще не полностью отразилось на стоимости СПГ.

Несмотря на то, что остановка транзита газа через Украину была предусмотрена, странам ЕС придется компенсировать около 5% от общих объемов поставок. Частично это будет осуществляться за счет использования газовых хранилищ, которые заполнены меньшим количеством газа, чем обычно.

Готова ли Европа к прекращению транзита газа через Украину

По словам представительницы Европейской комиссии (ЕК), газовая инфраструктура стран Европы обладает достаточной гибкостью, поэтому остановка транзита российского газа через Украину не повлечет за собой проблем для газотранспортной системы (ГТС).

Она также подчеркнула, что Европейская комиссия в течение года сотрудничала с государствами-членами ЕС, разрабатывая альтернативные маршруты поставок газа. Благодаря этому газовая инфраструктура Европы была укреплена, в частности за счет значительных мощностей по импорту сжиженного природного газа (СПГ).

Особенно важной частью усиления надежности газоснабжения стало повышение энергоэффективности и более активное использование возобновляемых источников энергии.

Что еще следует знать украинцам

Ранее мы писали, что с 1 января 2025 года в Украине увеличатся тарифы на транспортировку газа для потребителей в четыре раза. Это связано с прекращением транзита российского газа через территорию нашей страны.

Также мы писали, что в 2025 году некоторые жильцы многоквартирных домов получат третью платежку за газ. Она предусматривает разовую оплату услуг технического обслуживания здания.

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