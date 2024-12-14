Опалення дорожче попри мораторій — чому суми в платіжках стали більшими у 2024 році

Людина тримає платіжку і гроші. Фото: УНІАН

З приходом зими українці все частіше звертають увагу на суми у платіжках за комунальні послуги, адже до більшості звичних нам витрат додались рахунки за опалення. Цього листопада витрати на тепло зросли, і головна причина такого підвищення — не тарифи.

Про те, чому українці більше платять за опалення у 2024 році, пояснили в Київській міській державній адміністрації.

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Чи могли підвищити тариф на опалення у 2024 році

На сайті Верховної Ради зазначається, що з 19 серпня 2022 року набув чинності Закон № 2479-IX, який забороняє збільшувати тарифи на розподіл газу, теплопостачання (виробництво, транспортування та постачання) і гарячу воду. Заборона діє не лише під час воєнного стану, а й протягом шести місяців після його завершення.

Вартість природного газу для побутових споживачів, ОСББ та підприємств, які виробляють теплову енергію для населення і мають договір із ГК "Нафтогаз України", також не змінювалась. Ціна залишається на рівні, що діяла станом на 24 лютого 2022 року.

Чому витрати українців на опалення зросли

Рахунки за опалення у Києві цього листопада виявилися на 6,5% вищими порівняно з тим самим періодом минулого року. Основною причиною подорожчання стала нижча середньомісячна температура повітря, що суттєво вплинуло на обсяги спожитого тепла.

Середня температура в Києві у листопаді 2024 року становила лише 2,7 °C, тоді як торік у цей же час вона була вищою — 4,1°C. Через це середня вартість опалення одного квадратного метра цього року досягла 24,35 грн, що на 6,5% перевищує торішній показник у 22,9 грн.

Важливо зазначити, що майже 90% багатоповерхівок у столиці обладнані будинковими лічильниками тепла. Через це мешканці сплачують виключно за фактично спожите тепло їхнім будинком.

Раніше ми писали, що українці, які не можуть повністю сплачувати за комунальні послуги, можуть отримати субсидію. Її розмір залежить від доходів родини, витрат на послуги та дати звернення.

Також ми розповідали, що з початком опалювального сезону витрати на газ суттєво зростають. Саме тому багатьох споживачів хвилює можливість підвищення цін на цей ресурс.