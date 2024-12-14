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Украинцы начали больше платить за отопление в 2024 году — причина

14 декабря 2024 10:12
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Отопление дороже, чем мораторий — почему суммы в платежках стали больше в 2024 году
Человек, держащий платежку и деньги. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

С приходом зимы украинцы все чаще обращают внимание на суммы в платежках за коммунальные услуги, ведь к большинству привычных нам расходов добавились счета за отопление. В ноябре этого года расходы на тепло возросли, и главная причина такого повышения — не тарифы.

О том, почему украинцы больше платят за отопление в 2024 году, объяснили в Киевской городской государственной администрации.

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На сайте Верховной Рады отмечается, что с 19 августа 2022 года вступил в силу Закон №2479-IX, запрещающий увеличивать тарифы на распределение газа, теплоснабжение (производство, транспортировку и поставку) и горячую воду. Запрет действует не только во время военного положения, но и в течение шести месяцев после его завершения.

Стоимость природного газа для бытовых потребителей, ОСМД и предприятий, производящих тепловую энергию для населения и имеющих договор с ГК "Нафтогаз Украины", также не менялись. Цена остается на уровне, действовавшем по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Почему расходы украинцев на отопление выросли

Счета за отопление в Киеве в ноябре этого года оказались на 6,5% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основной причиной удорожания стала более низкая среднемесячная температура воздуха, что существенно повлияло на объемы потребленного тепла.

Средняя температура в Киеве в ноябре 2024 года составила всего 2,7°C, тогда как в прошлом году в это же время она была выше — 4,1°C. Поэтому средняя стоимость отопления одного квадратного метра в этом году достигла 24,35 грн, что на 6,5% превышает прошлогодний показатель в 22,9 грн.

Важно отметить, что около 90% многоэтажек в столице оборудованы домовыми счетчиками тепла. Поэтому жители платят исключительно за фактически потребленное тепло их домом.

Ранее мы писали, что украинцы, которые не могут полностью оплачивать коммунальные услуги, могут получить субсидию. Ее размер зависит от доходов семьи, расходов на услуги и даты обращения.

Также мы рассказывали, что с началом отопительного сезона расходы на газ существенно растут. Именно поэтому многих потребителей волнует возможность повышения цен на этот ресурс.

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