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Газ для українців у грудні — які ціни встановили постачальники

29 листопада 2024 11:15
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Постачальники визначились з тарифами на грудень — скільки коштуватиме куб газу
Газова конфорка. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Традиційно, з початком опалювального сезону, витрати українців на газ в рази зростають. Тож багатьох громадян хвилює питання, чи не зросте вартість на ресурс разом зі збільшеними об'ємами споживання.

Про те, які ціни на газ встановили постачальники на грудень, повідомляє Консультаційний центр для населення "ГазПравда".

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Що пропонують постачальники

У грудні 2024 року на ринку газопостачання для побутових споживачів України продовжують працювати кілька компаній, які пропонують різні варіанти тарифів. Зараз на ринку доступні 9 постачальників, які встановлюють як річні, так і місячні ціни:

  • вартість кубометра газу по річним тарифам в грудні коливається від 7,79 грн до 9,99 грн залежно від постачальника;
  • місячна ринкова ціна на газ для населення варіюється від 8,46 грн до 19,3 грн за кубометр.

Скільки платитимуть за газ українці в грудні

Згідно з останніми даними, більшість українських домогосподарств (понад 98%, або 12 млн споживачів) отримують газ від "Нафтогазу України", який пропонує фіксований річний тариф на рівні 7,96 грн за кубометр. Цей тариф залишатиметься незмінним до кінця квітня 2025 року.

Річні цінові пропозиції від решти постачальників для побутових споживачів у грудні 2024 року виглядають так:

  1. ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ" — 7,96 грн за кубометр;
  2. ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД" — 7,98 грн за кубометр;
  3. ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ" — 7,99 грн за кубометр;
  4. ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7,799 грн за кубометр;
  5. ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8,20 грн за кубометр;
  6. ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;
  7. ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;
  8. ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн за кубометр.

Місячні цінові пропозиції на газ для побутових споживачів у грудні 2024 року:

  1. ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн за  кубометр;
  2. ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр;
  3. ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 9,977 грн за кубометр;
  4. ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" ТМ "СвітлоГаз" — 16,99 грн за кубометр;
  5. ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 19,30 грн за кубометр.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що цього року тарифи на електроенергію в Україні зросли на 64%, до 4,32 грн/кВт-год, що збільшило комунальні витрати громадян. Однак деякі споживачі платять майже в чотири рази менше.

Також ми розповідали, що питання тарифів особливо актуальне в опалювальний сезон, коли витрати на комунальні послуги зростають. У грудні вартість електрики для побутових споживачів залишиться на рівні 4,32 грн/кВт-год.

тарифи ціни на газ комунальні послуги Нафтогаз газ

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