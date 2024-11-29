Поставщики определились с тарифами на декабрь — сколько будет стоить куб газа

Газовая конфорка. Фото: Pexels

Традиционно с началом отопительного сезона расходы украинцев на газ в разы растут. Поэтому многих граждан волнует вопрос, не возрастет ли стоимость ресурса вместе с увеличенными объемами потребления.

О том, какие цены на газ установили поставщики на декабрь, сообщает Консультационный центр для населения "ГазПравда".

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Что предлагают поставщики

В декабре 2024 года на рынке газоснабжения для бытовых потребителей Украины продолжают работать несколько компаний, предлагающих разные варианты тарифов. Сейчас на рынке доступны 9 поставщиков, устанавливающих как годовые, так и месячные цены:

стоимость кубометра газа по годовым тарифам в декабре колеблется от 7,79 до 9,99 грн в зависимости от поставщика;

месячная рыночная цена на газ для населения варьируется от 8,46 до 19,3 грн за кубометр.

Сколько будут платить за газ украинцы в декабре

Согласно последним данным, большинство украинских домохозяйств (свыше 98% или 12 млн потребителей) получают газ от "Нафтогаза Украины", который предлагает фиксированный годовой тариф на уровне 7,96 грн за кубометр. Этот тариф остается неизменным до конца апреля 2025 года.

Годовые ценовые предложения от остальных поставщиков для бытовых потребителей в декабре 2024 года выглядят следующим образом:

ООО "ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ" — 7,96 грн за кубометр; ООО "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД" — 7,98 грн за кубометр; ООО "ГАЛНЕФТЕГАЗ" ЧП "ОККО КОНТРАКТ" — 7,99 грн за кубометр; ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 7,799 грн за кубометр; ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" — 8,20 грн за кубометр; ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр; ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр; ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "СветГаз" — 9,99 грн за кубометр.

Месячные ценовые предложения на газ для бытовых потребителей в декабре 2024 года:

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр; ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр; ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 9,977 грн за кубометр; ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "СветГаз" — 16,99 грн за кубометр; ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" — 19,30 грн за кубометр.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в этом году тарифы на электроэнергию в Украине выросли на 64% до 4,32 грн/кВт-ч, что увеличило коммунальные расходы граждан. Однако некоторые потребители платят почти в четыре раза меньше.

Также мы рассказывали, что вопрос тарифов особенно актуален в отопительный сезон, когда расходы на коммунальные услуги растут. В декабре стоимость электричества для бытовых потребителей останется на уровне 4,32 грн/кВт-ч.