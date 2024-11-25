Скільки коштуватиме електроенергія у грудні — вартість за 1 кВт-год

Електрична лампочка. Фото: Pexels

Питання тарифів для багатьох українців дуже болюче, особливо в опалювальний сезон, коли витрати на комунальні послуги значно зростають. У грудні вартість світла для побутових споживачів підвищувати не будуть, тобто українці й надалі платитимуть 4,32 грн за 1 кВт-год.

Про те, яким буде тариф на електроенергію в грудні та коли він може змінитись, зазначається у відповіді міністра енергетики Германа Галущенка на запит нардепа Олексія Кучеренка.

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Після останнього підвищення, влітку цього року, для побутових споживачів діє фіксований тариф на електроенергію — 4,32 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання. Винятком є домогосподарства, які використовують електроопалення у своїх оселях. Для них діятиме тариф на електроенергію 2,64 грн/кВт-год за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, для власників електроопалювальних установок, які відповідають законодавчим вимогам, передбачено знижений тариф. Зокрема, у період з 1 жовтня до 30 квітня вони сплачуватимуть 2,64 грн/кВт-год, якщо обсяг споживання не перевищить 2000 кВт-год на місяць. У разі перевищення цієї межі, вся використана електроенергія оплачуватиметься за тарифом 4,32 грн/кВт-год.

"Нічний" тариф також залишається чинним: за використання електроенергії з 23:00 до 7:00 за наявності двозонного лічильника плата буде вдвічі меншою.

Коли може зрости вартість електроенергії

"Ціна на електричну енергію для побутових споживачів, згідно з Постановою № 632, затверджена до 30.04.2025. Тобто до закінчення ОЗП тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядатись не буде", — наголошує міністр енергетики Герман Галущенко у відповіді на запит нардепа Олексія Кучеренка.

Тобто найближчим часом перейматись за зростання вартості електроенергії споживачам не варто. Чинний тариф залишатиметься незмінним як мінімум до 1 травня 2025 року, тобто до завершення опалювального сезону.

Раніше ми писали, що деякі українці отримують додаткові гроші від держави на оплату комунальних послуг. Однак субсидію можуть анулювати через низку причин.

Також ми розповідали, що громадяни України повинні сплачувати за спожиті комунальні послуги. Однак, якщо послуги надавались неякісно або не в повному обсязі, споживач може вимагати перерахунку їх вартості.