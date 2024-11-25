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Электроэнергия с 1 декабря — какой тариф установили для украинцев

25 ноября 2024 10:24
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Сколько будет стоить электроэнергия в декабре — стоимость за 1 кВт-ч
Электрическая лампочка. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Вопрос тарифов для многих украинцев очень болезненный, особенно в отопительный сезон, когда расходы на коммунальные услуги значительно растут. В декабре стоимость света для бытовых потребителей повышать не будут, то есть украинцы и дальше будут платить 4,32 грн за 1 кВт-ч.

О том, каким будет тариф на электроэнергию в декабре и когда он может измениться, говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко.

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После последнего повышения летом этого года для бытовых потребителей действует фиксированный тариф на электроэнергию — 4,32 грн/кВт-ч независимо от объема потребления. Исключением являются домохозяйства, которые используют электроотопление в своих домах. Для них будет действовать тариф на электроэнергию 2,64 грн/кВт-час при потреблении до 2000 кВт-ч в месяц.

Согласно постановлению Кабинета Министров, для владельцев электроотопительных установок, отвечающих законодательным требованиям, предусмотрен сниженный тариф. В частности, в период с 1 октября по 30 апреля они будут платить 2,64 грн/кВт-ч, если объем потребления не превысит 2000 кВт-ч в месяц. В случае превышения этого предела вся использованная электроэнергия будет оплачиваться по тарифу 4,32 грн/кВт-час.

"Ночной" тариф также остается в силе: за использование электроэнергии с 23:00 до 7:00 при наличии двухзонного счетчика плата будет вдвое меньше.

Когда может вырасти стоимость электроэнергии

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания ОЗП тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", — отмечает министр энергетики Герман Галущенко в ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко.

То есть в ближайшее время заботиться о росте стоимости электроэнергии потребителям не стоит. Действующий тариф будет оставаться неизменным как минимум до 1 мая 2025 года, то есть до завершения отопительного сезона.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы получают дополнительные деньги от государства на оплату коммунальных услуг. Однако субсидию могут аннулировать по ряду причин.

Также мы рассказывали, что граждане Украины должны платить за потребленные коммунальные услуги. Однако если услуги предоставлялись не качественно или не в полном объеме, потребитель может потребовать пересчета их стоимости.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия платежи свет

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