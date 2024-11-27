Тарифи на комунальні послуги в грудні — скільки коштуватимуть газ, вода та світло

Дівчина рахує комунальні витрати. Фото: УНІАН

Кожного місяця, частину сімейного бюджету будь-якої родини "з'їдає" оплата комунальних платежів, тим паче після старту опалювального сезону. Тож бути в курсі актуальних тарифів на послуги — нікому не завадить.

Про те, що буде з цінами на комунальні послуги у грудні 2024 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що буде з тарифами на газ та опалення у грудні

Більшість домогосподарств (98%, або понад 12 млн родин) користуються газом від НАК "Нафтогаз України" за фіксованою річною ціною у 7,96 грн за кубометр. Цей тариф залишатиметься актуальним до кінця квітня 2025 року.

Для клієнтів інших постачальників газу ціни варіюються від 7,76 до 9,99 грн за кубометр. Водночас тарифи на опалення для населення також залишаться на без змін.

Тарифи на світло у грудні

Ціна на електроенергію для побутових споживачів зазнала змін ще в червні, і ці тарифи діятимуть щонайменше до 30 квітня наступного року. Вартість світла в грудні становить:

4,32 грн/кВт-год — тариф для більшості побутових споживачів;

2,64 грн/кВт-год — для українців, які обігріваються електроенергією, під час опалювального сезону (якщо споживання не перевищує 2000 кВт-год/міс).

Ті, хто використовує двозонні лічильники, можуть заощаджувати у нічний час: з 23:00 до 07:00. В цей період електроенергія коштує вдвічі дешевше.

Чи зміниться вартість водопостачання з 1 грудня

На централізоване водопостачання і водовідведення по Україні залишаться ті самі тарифи, які діяли станом на 24 лютого 2022 року. Однак у деяких громадах можливе підвищення вартості води через рішення місцевої влади, яке здійснюється без погодження з НКРЕКП. Проте офіційно регулятор залишив тарифи на воду без змін.

Раніше ми писали, що цьогоріч тарифи на електроенергію підвищили майже на 64%. Тепер тариф для більшості громадян становить 4,32 грн/кВт-год, але деякі споживачі платять значно менше.

Також ми розповідали, що громадянам, які ще не встигли оформити субсидію, варто поспішати. З 1 грудня набудуть чинності зміни до порядку нарахування розміру виплат, які суттєво вплинуть на розмір допомоги.