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Тарифная сетка на декабрь — цены на коммунальные услуги

27 ноября 2024 06:02
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Тарифы на коммунальные услуги в декабре — сколько будут стоить газ, вода и свет
Девушка считает коммунальные расходы. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Каждый месяц, часть семейного бюджета любой семьи "съедает" оплата коммунальных платежей, тем более после старта отопительного сезона. Так что быть в курсе актуальных тарифов на услуги — никому не помешает.

О том, что будет с ценами на коммунальные услуги в декабре 2024 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что будет с тарифами на газ и отопление в декабре

Большинство домохозяйств (98% или более 12 млн семей) пользуются газом от НАК "Нафтогаз Украины" по фиксированной годовой цене в 7,96 грн за кубометр. Этот тариф остается актуальным до конца апреля 2025 года.

Для клиентов других поставщиков газа, цены варьируются от 7,76 до 9,99 грн за кубометр. В то же время тарифы на отопление для населения также останутся без изменений.

Тарифы на свет в декабре

Цена на электроэнергию для бытовых потребителей изменилась еще в июне, и эти тарифы будут действовать по меньшей мере до 30 апреля следующего года. Стоимость света в декабре составляет:

  • 4,32 грн/кВт-час — тариф для большинства бытовых потребителей;
  • 2,64 грн/кВт-ч — для украинцев, которые обогреваются электроэнергией,  во время отопительного сезона (если потребление не превышает 2000 кВт-ч/мес).

Те, кто использует двухзонные счетчики, могут экономить в ночное время: с 23:00 до 07:00. В этот период электроэнергия стоит вдвое дешевле.

Изменится ли стоимость водоснабжения с 1 декабря

На централизованное водоснабжение и водоотвод по Украине останутся те же тарифы, которые действовали по состоянию на 24 февраля 2022 года. Однако в некоторых общинах возможно повышение стоимости воды из-за решения местных властей, которое осуществляется без согласования с НКРЭКУ. Однако официально регулятор оставил тарифы на воду без изменений.

Ранее мы писали, что тарифы на электроэнергию в этом году повысили почти на 64%. Теперь тариф для большинства граждан составляет 4,32 грн/кВт-ч, но некоторые потребители платят гораздо меньше.

Также мы рассказывали, что гражданам, еще не успевшим оформить субсидию, стоит спешить. С 1 декабря вступят в силу изменения в порядок начисления размера выплат, которые существенно повлияют на размер пособия.

тарифы коммунальные услуги вода газ платежи свет

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