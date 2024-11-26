Тарифи на світло у 2024 році — як платити за електроенергію лише 1,32 грн за кВт-год

Людина оплачує комунальні послуги. Фото: УНІАН

Електроенергія — це надважливий ресурс, без якого не можливо уявити життя сучасної людини. Цього року тарифи на світло в Україні зросли майже на 64% — до 4,32 грн/кВт-год, що сильно вплинуло на комунальні витрати кожної родини. Однак деякі споживачі можуть платити за електроенергію майже в чотири рази менше решти громадян.

Про те, чому деякі українці платять за світло значно менше більшості споживачів, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Який тариф на світло в Україні у 2024 році

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 632 від 31 травня 2024 року, яка встановлює для всіх громадян єдиний фіксований тариф на електроенергію. Згідно з документом, тариф на електричну енергію у 2024 році становить 4,32 грн за кВт-год. Вартість не залежить від обсягу споживання, і буде діяти до 30 квітня 2025 року. Цей тариф поширюється на:

домогосподарства та колективних побутових споживачів без електричного опалення;

домогосподарства та колективних побутових споживачів з електроопаленням у період з 1 червня по 30 вересня;

гуртожитки та інших споживачів, які мають право на тарифи для побутових користувачів.

Для зменшення витрат на електроенергію все більше споживачів обирають зонні тарифи, які передбачають різні ставки для денного та нічного споживання.

Хто може платити за світло по тарифу — 1,32 грн за кВт-год

Власники будинків з електричним опаленням зможуть сплачувати менше за електроенергію в період з 1 жовтня по 30 квітня, якщо їхнє споживання не перевищує 2000 кВт-год на місяць. Для таких громадян тариф становитиме 2,64 грн за кВт-год до кінця опалювального сезону. Якщо ж споживання перевищить 2000 кВт-год, платити доведеться за повним тарифом — 4,32 грн за кВт-год.

При цьому ніхто не забороняє українцям, які використовують для опалення електрообладнання, встановити зонний лічильник. Такий прилад окремо фіксує об'єми споживання вдень та вночі. З таким пристроєм, під час опалювального сезону, споживач платитиме за такими ставками:

при споживанні до 2000 кВт-год/міс включно — 2,64 грн/кВт-год вдень, а вночі — всього 1,32 грн/кВт-год ;

; при споживанні понад 2000 кВт-год/міс — 4,32 грн/кВт-год вдень, а нічний тариф становитиме — 2,16 грн/кВт-год.

Як перейти на "нічний" тариф

Щоб перейти на тариф "день/ніч", потрібно змінити лічильник. Для цього необхідно звернутися до служби обслуговування споживачів місцевого обленерго, подати заявку, а також визначитись з типом електролічильника.

Після цього вам підготують договір про надання послуг, у якому буде зазначено загальну суму робіт (включаючи лічильник, його встановлення та транспортні витрати). Процес заміни лічильника на багатотарифний покривається коштом споживача.

Раніше ми писали, що багато українських родин оформлюють субсидії, щоб зменшити свої витрати на комунальні послуги. Однак, в деяких випадках, державну допомогу можуть анулювати.

Також ми розповідали, що українці уважно стежать за зміною тарифів на комунальні послуги у нашій країні. Наступного місяця вартість електроенергії для побутових споживачів не зміниться, вона становитиме — 4,32 грн за 1 кВт-год.