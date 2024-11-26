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Свет по 1,32 грн/кВт-ч — кто в Украине имеет значительные скидки

26 ноября 2024 06:45
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Тарифы на свет в 2024 году — как платить за электроэнергию всего 1,32 грн за кВт-ч
Человек платит за коммунальные услуги. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Электроэнергия — это очень важный ресурс, без которого невозможно представить жизнь современного человека. В этом году тарифы на свет в Украине выросли почти на 64% — до 4,32 грн/кВт-ч, что повлияло на коммунальные расходы каждой семьи. Однако некоторые потребители могут платить за электроэнергию почти в четыре раза меньше остальных граждан.

О том, почему некоторые украинцы платят за свет гораздо меньше большинства потребителей, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какой тариф на свет в Украине в 2024 году

Кабинет Министров Украины принял постановление №632 от 31 мая 2024 года, которое устанавливает для всех граждан единый фиксированный тариф на электроэнергию. Согласно документу тариф на электрическую энергию в 2024 году составляет 4,32 грн за кВт-ч. Стоимость не зависит от объема потребления и будет действовать до 30 апреля 2025 года. Этот тариф распространяется на:

  • домохозяйства и коллективных бытовых потребителей без электрического отопления;
  • домохозяйства и коллективных бытовых потребителей с электроотоплением в период с 1 июня по 30 сентября;
  • общежития и других потребителей, обладающих правом на тарифы для бытовых пользователей.

Для уменьшения расходов на электроэнергию все больше потребителей выбирают зонные тарифы, предусматривающие разные ставки для дневного и ночного потребления.

Кто может платить за свет по тарифу — 1,32 грн за кВт-ч

Владельцы домов с электрическим отоплением смогут платить меньше электроэнергии в период с 1 октября по 30 апреля, если их потребление не превышает 2000 кВт-ч в месяц. Для таких граждан тариф будет составлять 2,64 грн за кВт-ч до конца отопительного сезона. Если же потребление превысит 2000 кВт-ч, платить придется по полному тарифу — 4,32 грн за кВт-ч.

При этом никто не запрещает украинцам, использующим для отопления электрооборудование, установить зонный счетчик. Такой прибор отдельно фиксирует объемы потребления днем и ночью. С таким устройством, во время отопительного сезона, потребитель будет платить по следующим ставкам:

  • при потреблении до 2000 кВт-ч/мес включительно — 2,64 грн/кВт-ч днем, а ночью — всего 1,32 грн/кВт-ч;
  • при потреблении свыше 2000 кВт-ч/мес — 4,32 грн/кВт-ч днем, а ночной тариф будет составлять — 2,16 грн/кВт-ч.

Как перейти на "ночной" тариф

Чтобы перейти на тариф "день/ночь", нужно сменить счетчик. Для этого необходимо обратиться в службу обслуживания потребителей местного облэнерго, подать заявку, а также определиться с типом электросчетчика.

После этого вам подготовят договор о предоставлении услуг, в котором будет указана общая сумма работ (включая счетчик, его установку и транспортные расходы). Процесс замены счетчика на многотарифный покрывается на средства потребителя.

Ранее мы писали, что многие украинские семьи оформляют субсидии, чтобы уменьшить свои расходы на коммунальные услуги. Однако в некоторых случаях государственную помощь могут аннулировать.

Также мы говорили, что украинцы внимательно следят за изменением тарифов на коммунальные услуги в нашей стране. В следующем месяце стоимость электроэнергии для бытовых потребителей не изменится, она составит 4,32 грн за 1 кВт-ч.

тарифы коммунальные услуги платежи свет Электричество

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