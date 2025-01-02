В Нафтогазе рассказали, что будет с тарифами после остановки транзита российского газа

Платеж за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Остановка транзита российского газа через территорию Украины, состоявшаяся 1 января из-за завершения соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом", не повлияет на тарифы для бытовых потребителей.

Это официально подтвердили в компании "Нефтегаз".

Читайте также:

Что будет со стоимостью газа в 2025 году

Пресс-служба компании отмечает, что для населения будет оставаться на уровне 7,96 грн. за кубометр до 30 апреля 2025 года. Увеличивать стоимость голубого топлива не планируют, поскольку продолжает действовать мораторий на повышение тарифов для населения, который защищает украинцев от дополнительной финансовой нагрузки.

Как подготовили газовую систему Украины

Министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона отметил, что прекращение транзита не повлияет на доступность газа и тепла для граждан. Он заверил, что газ и тепло будут в каждом доме.

Оператор газотранспортной системы Украины заранее подготовил инфраструктуру для работы без российского транзита. Были увеличены гарантированные мощности, позволяющие обеспечить:

снабжение газа внутри страны;

транзит газа для европейских потребителей

Таким образом, украинская газотранспортная система готова к независимой работе. В 2024 году Украина впервые получила гарантированные мощности для газовых поставок, среди которых важную роль играет "Вертикальный коридор".

Ранее мы писали, что с наступлением зимы украинцы все чаще анализируют суммы в своих счетах за коммунальные услуги, ведь к привычным расходам добавились платежи за отопление. Именно поэтому стало понятно, что расходы на тепло увеличились, и главная причина роста не связана с тарифами.

Также мы рассказывали, что с 1 января 2025 стоимость транспортировки газа для внутренних потребителей вырастет в четыре раза. Основным фактором этого назвали прекращение транзита российского газа через территорию Украины.