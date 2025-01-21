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Цены на газ и электричество — что будет с тарифами с 1 февраля

21 января 2025 18:38
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Цены на энергоресурсы с 1 февраля — сколько будет стоить кВт света и куб газа
Человек поджигает газовую конфорку. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

С 1 февраля большинство украинских потребителей продолжат платить за газ по фиксированному тарифу — 7,96 грн за кубометр. Что касается электроэнергии, цена для населения будет составлять 4,32 грн за 1 кВт-ч. Однако домохозяйства, которые используют электроэнергию для отопления, получат сниженный тариф — 2,64 грн за кВт-ч.

О том, что будет с тарифами на газ и свет в феврале, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Тарифы на голубое топливо установлены постановлением Кабинета Министров №812, которое будет действовать до мая 2025 года. Также остается в силе норма, которая запрещает изменение тарифов во время военного положения. Таким образом, "Нафтогаз" продолжает поставлять газ по цене 7,96 грн за кубометр. Изменить этот тариф можно только по решению Верховной Рады.

Кроме "Нафтогаза", в Украине работают и другие газоснабжающие компании. По данным "ГазПравды", более 98% бытовых потребителей обслуживаются именно в "Нафтогазе". Другие поставщики предлагают как фиксированные годовые тарифы (от 7,79 до 9,99 грн за кубометр), так и переменные месячные.

Что будет с тарифами на свет в феврале

Для большинства потребителей будет действовать тариф — 4,32 грн за 1 кВт-ч. Однако расходы на свет можно существенно уменьшить.  Для владельцев многозонных счетчиков есть возможность перейти на льготный тариф. Украинцам предлагают такие варианты:

  • Двозонный тариф:

Ночью (с 23:00 до 07:00) цена снижается вдвое — 2,16 грн за кВт-ч.

  • Трехзонный тариф:
  1. Ночной период (с 23:00 до 07:00) — 1,728 грн за кВт-ч.
  2. Полупиковый период (с 07:00 до 08:00, 11:00 до 20:00, 22:00 до 23:00) — 4,34 грн за кВт-ч.
  3. Пиковый период (с 08:00 до 11:00, 20:00 до 22:00) — 6,48 грн за кВт-ч.

Трехзонные счетчики стоит устанавливать лишь при условии большого потребления электроэнергии и возможности перенести использование энергоемких электроприборов на нерабочие часы.

Для перехода на многозонный тариф необходимо установить соответствующий счетчик и подать заявку поставщику электроэнергии. Оплата прибора и работ по его замене возлагается на потребителя.

Ранее мы писали, что 1 января Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию после окончания соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом".  При этом украинцев заверили, что это никак не повлияет на тарифы для населения.

Также мы рассказывали, что в летний период в Украине значительно выросли цены на электроэнергию для бытовых потребителей. После подорожания тариф составляет 4,32 грн за 1 кВт-ч. Для поддержки семей, которые используют электроотопление, правительство установило специальную цену — 2,64 грн/кВт-ч во время отопительного сезона.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия газ свет

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