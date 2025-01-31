Тарифы на коммунальные услуги в феврале 2025 года — сколько будут платить украинцы за свет, газ и воду

Деньги на коммунальных платежках. Фото: УНИАН

Украинцам не нужно готовиться к повышению тарифов на коммунальные услуги в феврале 2025 года. Цены на газ, электроэнергию, отопление и воду будут оставаться на действующем уровне как минимум до конца этого отопительного сезона.

О том, что будет с тарифами на коммунальные услуги в феврале 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что будет с тарифами на свет в феврале

В феврале повышение стоимости электроэнергии не запланировано. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 24 января, тарифы на свет на этот отопительный сезон остаются стабильными, как и обещали ранее.

Последнее повышение стоимости электроэнергии произошло 1 июня 2024 года — цена колеблется от 2,64 до 4,32 гривны за киловатт-час. Этот тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года без изменений. Таким образом, в феврале украинцы продолжат платить 4,32 гривны за киловатт-час. Для тех, кто использует двухзонные счетчики, с 23:00 до 07:00 действует ночной тариф в размере 2,16 гривны за киловатт-час.

Также, согласно постановлению правительства, для граждан, которые установили электроотопительные системы в соответствии с требованиями законодательства, предусмотрена сниженная цена на электроэнергию. В частности, с 1 октября до 30 апреля они будут платить 2,64 грн за кВт-ч, если их месячное потребление не превышает 2000 кВт-ч. Киловатты, использованные сверх этого лимита, придется оплатить по полной цене — 4,32 гривны за киловатт-час.

Что будет с ценами на воду

В феврале тарифы на холодную воду менять не планируют. Вопрос повышения стоимости централизованного водоснабжения и водоотведения пока только обсуждается.

Стоит учитывать, что в некоторых громадах решения по росту тарифов на воду могут принимать местные органы власти без согласования с НКРЭКУ. Однако официальной информации об изменениях тарифов пока нет.

Сколько будет стоить куб газа в феврале

На данный момент повышения тарифов на газ не предвидится. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, до апреля 2025 года цены на газ будут оставаться неизменными. Льготная цена сохраняется как для населения, так и для предприятий, обеспечивающих теплоснабжение. Таким образом, в феврале стоимость газа останется на уровне 7 гривен 96 копеек за кубический метр.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов в ноябре сообщал, что заготовленных запасов газа хватит на всю зиму, поэтому в ближайшее время повышения тарифов не ожидается. Тарифы на отопление для населения также будут оставаться без изменений.

Ранее мы писали, что большинство украинцев не хранят квитанции за коммунальные услуги, что является не лучшей привычкой. Эксперты советуют не спешить их выбрасывать, поскольку эти документы могут пригодиться во время возможных споров с компаниями, которые предоставляют услуги.

Также мы рассказывали, что украинцы, которые испытывают финансовые трудности при оплате коммунальных услуг, имеют возможность оформить субсидии. Однако в определенных ситуациях им придется вернуть часть уже начисленной помощи.