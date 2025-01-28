Деяких українців змусять повернути субсидію — кого стосується

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Українці, які мають труднощі з оплатою повної вартості комунальних послуг, можуть отримувати субсидії. Проте в деяких випадках громадянам потрібно повернути частину вже отриманих коштів.

Про те, від кого в лютому 2025 року можуть вимагати повернути вже виплачену субсидію, розповіли в Пенсійному фонді України.

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Причинами відмови в наданні субсидії або її зменшення можуть бути такі факти:

зміни в складі родини;

відсутність повної інформації про майно членів родини;

подання неправдивої інформації про доходи та витрати родини в декларації.

Якщо з'ясується хоча б один із цих аспектів, отримувач субсидії зобов'язаний буде повернути кошти, які він отримав неправомірно. Як правило, якщо домогосподарству призначено субсидію на наступний період, надмірну суму вирахують із нової субсидії, але не більше 20% її суми.

За які порушення держава вимагатиме повернути субсидію

Громадяни України, які звернулись по державну допомогу для оплати комунальних рахунків, повинні у 30 денний термін інформувати органи Пенсійного фонду про зміни, які впливають на розмір субсидії або можливість її отримувати. Це стосується:

змін у складі сім'ї чи зареєстрованих осіб;

змін в оплаті чи отриманні комунальних послуг;

змін в соціальному статусі або сімейному становищі;

у зміні майнового стану, наприклад придбання нерухомості, автомобіля чи дорогих речей;

витрат понад 50 тисяч гривень або значних доходів (більше ніж 25 прожиткових мінімумів).

Для того, щоб уникнути фінансових проблем у 2025 році, українці повинні надавати лише правдиву інформацію та своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про зміни у своєму домогосподарстві.

Раніше ми писали, що під час опалювального сезону витрати на комунальні послуги для українців значно зростають. Тому для малозабезпечених сімей держава розробила механізм підтримки у вигляді субсидій, який є критично важливим для багатьох родин. У 2025 році було змінено порядок нарахування субсидії на купівлю скрапленого газу та твердого палива, зокрема оновлено низку показників.

Також ми розповідали, що внаслідок масштабних бойових дій українські населені пункти зазнали серйозних пошкоджень. Люди, чиї домівки постраждали або були знищені через воєнні дії, мають право на тимчасове помешкання та субсидію на оренду житла.