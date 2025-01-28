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Субсидии на коммуналку — кому придется вернуть деньги государству

28 января 2025 07:25
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Некоторых украинцев заставят вернуть субсидию — кого касается
Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Украинцы, у которых есть трудности с оплатой полной стоимости коммунальных услуг, могут получать субсидии. Однако в некоторых случаях гражданам нужно вернуть часть уже полученных средств.

О том, от кого в феврале 2025 года могут потребовать вернуть уже выплаченную субсидию, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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Причинами отказа в предоставлении субсидии или ее уменьшении могут быть следующие факты:

  • изменения в составе семьи;
  • отсутствие полной информации об имуществе членов семьи;
  • подача ложной информации о доходах и расходах семьи в декларации.

Если выяснится хотя бы один из этих аспектов, получатель субсидии обязан будет вернуть средства, которые он получил неправомерно. Как правило, если домохозяйству назначена субсидия на следующий период, избыточную сумму вычтут из новой субсидии, но не более 20% ее суммы.

За какие нарушения государство будет требовать вернуть субсидию

Граждане Украины, которые обратились за государственной помощью для оплаты коммунальных счетов, должны в 30 дневный срок информировать органы Пенсионного фонда об изменениях, влияющих на размер субсидии или возможность ее получать. Это касается:

  • изменений в составе семьи или зарегистрированных лиц;
  • изменений в оплате или получении коммунальных услуг;
  • изменений в социальном статусе или семейном положении;
  • в изменении имущественного состояния, например приобретение недвижимости, автомобиля или дорогих вещей;
  • расходов свыше 50 тысяч гривен или значительных доходов (более чем 25 прожиточных минимумов).

Для того чтобы избежать финансовых проблем в 2025 году, украинцы должны предоставлять только правдивую информацию и своевременно сообщать Пенсионный фонд об изменениях в своем домохозяйстве.

Ранее мы писали, что во время отопительного сезона расходы на коммунальные услуги для украинцев значительно возрастают. Поэтому для малообеспеченных семей государство разработало механизм поддержки в виде субсидий, который является критически важным для многих семей. В 2025 году был изменен порядок начисления субсидии на покупку сжиженного газа и твердого топлива, в частности обновлен ряд показателей.

Также мы рассказывали, что в результате масштабных боевых действий украинские населенные пункты получили серьезные повреждения. Люди, чьи дома пострадали или были уничтожены в результате военных действий, имеют право на временное жилье и субсидию на аренду жилья.

коммунальные услуги субсидии выплаты деньги помощь

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