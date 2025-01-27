Житло для ВПО — яку допомогу та компенсацію можна отримати у 2025 році

Переселенці з речами на вулиці. Фото: УНІАН

Через повномасштабну війну українські міста та селища зазнали серйозних руйнувань. Громадян, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані внаслідок бойових дій, мають право на тимчасове житло та компенсаційні виплати.

Про те, як держава допомагає ВПО, які втратили житло через війну, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Громадянам, які через війну або тимчасову окупацію втратили свої домівки, держава пропонує місця для тимчасового проживання. Це можуть бути:

гуртожитки;

модульні містечка;

пансіонати або готелі;

санаторії, будинки відпочинку.

Ці місця створюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів №930, яка регулює правила заселення та проживання.

Хто має пріоритет у забезпеченні тимчасовим житлом

Фонди житла формуються органами місцевого самоврядування через купівлю, будівництво або реконструкцію будівель. Також до цього фонду можуть бути передані безхазяйні чи передані державі приміщення. Усі програми житлового забезпечення затверджуються на місцевому рівні. Пріоритет надається:

вагітним;

багатодітним сім’ям;

людям пенсійного віку;

людям, чиє житло стало непридатним через війну.

Для цих категорій соціальна підтримка є найважливішою через їхню вразливість.

Що таке програма "Прихисток" і як вона працює

Платформа "Прихисток" об’єднує пропозиції від власників житла, які готові безплатно надати його для ВПО. Це житло може бути як в Україні, так і за кордоном. У кожному оголошенні зазначена кількість місць і тривалість доступного проживання.

У 2024 році власники житла, які надавали його переселенцям безплатно, отримували компенсацію від держави за підтримки міжнародних донорів. Однак фінансування було доступним лише до кінця року. Постанова №1544, ухвалена наприкінці грудня 2024 року, змінила умови надання компенсацій.

Попри нові правила, власники й надалі можуть отримувати по 450 грн за кожну людину, яку вони розмістили. Основна умова — наявність договору з ВПО.

Компенсація також надається за розміщення осіб, житло яких було пошкоджене або зруйноване, якщо це підтверджено у Реєстрі знищеного майна чи відповідним актом комісії.

Хто може отримати субсидію на оренду житла у 2025 році

За даними Пенсійного фонду України, внутрішньо переміщені особи матимуть право на субсидію для оплати оренди житла. Ця програма почне діяти наприкінці січня 2025 року. Подати заявку зможуть ті ВПО, які перемістилися чи повторно змінили місце проживання з регіонів, що входять до списку зон активних бойових дій, тимчасово окупованих територій або територій, де досі не визначено дату закінчення бойових дій чи завершення окупації.

Важливо, що дата переміщення ВПО не впливає на право отримання субсидії. Це означає, що допомога буде доступною як для осіб, які були переселені з 2014 року, так і для тих, чиє житло стало непридатним для проживання через пошкодження або руйнування. Інформація про такі приміщення має бути внесена до Реєстру знищеного та пошкодженого майна або підтверджена актом обстеження, складеним уповноваженою комісією.

Сім’ї ВПО, які відповідають вимогам програми, зможуть отримати субсидію, якщо витрати на оренду житла перевищують 30% їхнього сукупного доходу. Для домогосподарств із доходами, меншими за два прожиткові мінімуми, субсидія покриватиме більшу частину витрат на оренду.

Як оформити компенсацію власникам житла у 2025 році

Ті, хто бажає розміщувати ВПО з 1 січня 2025 року, повинні звернутися до органів місцевого самоврядування або розмістити своє житло на платформі "Прихисток". Для отримання компенсації необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України, особисто або через електронний портал, із супровідним договором про проживання ВПО.

Попри те, що подати документи можна лише з березня 2025 року, компенсація буде нарахована за весь період із січня.

Як подати заявку на компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло

Наразі компенсацію не можуть отримати власники житла, яке розташоване в зонах активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Перш за все, для отримання компенсації необхідно перевірити, чи зареєстроване ваше майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Тільки після цього можна подавати заявку через застосунок "Дія", звернувшись до ЦНАПу або нотаріуса. Далі слід оформити заяву на компенсацію, яку також можна подати через "Дію".

Якщо житло було зруйноване або пошкоджене, особливо в зонах активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях і відсутня інформація про нього в Реєстрі речових прав на нерухоме майно, то відповідно до процедури державний реєстратор повинен звернутися до БТІ за паперовими документами, що підтверджують факт власності.

Наразі, якщо у власника є фізичні документи, які підтверджують право власності на майно, він може звернутися до державного реєстратора. Однак у більшості випадків йому відмовляють. В такому разі єдиний варіант — звертатися до суду.

Раніше ми писали, що приватизація житла в Україні триває вже понад три десятиліття. Проте чимало пенсіонерів ще не скористалися цією можливістю через різні причини. У 2025 році право на приватизацію матимуть особи, які проживають у квартирах, будинках або кімнатах у гуртожитках, що належать державному житловому фонду, та мають ордер на право користування цими приміщеннями.

Також ми розповідали, що військовослужбовці України мають право на безплатне житло відповідно до законів про соціальний захист. Це право надається тим, хто потребує поліпшення своїх житлових умов.