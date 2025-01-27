Жилье для ВПЛ — какую помощь и компенсацию можно получить в 2025 году

Переселенцы с вещами на улице. Фото: УНИАН

Из-за полномасштабной войны украинские города и поселки подверглись серьезным разрушениям. Граждане, чьи дома были повреждены или разрушены в результате боевых действий, имеют право на временное жилье и компенсационные выплаты.

О том, как государство помогает ВПЛ, которые потеряли жилье из-за войны, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Где могут поселиться переселенцы в 2025 году

Гражданам, которые из-за войны или временной оккупации потеряли свои дома, государство предлагает места для временного проживания. Это могут быть:

общежития;

модульные городки;

пансионаты или гостиницы;

санатории, дома отдыха.

Эти места создаются в соответствии с постановлением Кабинета Министров №930, которое регулирует правила заселения и проживания.

Кто имеет приоритет в обеспечении временным жильем

Фонды жилья формируются органами местного самоуправления через покупку, строительство или реконструкцию зданий. Также в этот фонд могут быть переданы бесхозные или переданные государству помещения. Все программы жилищного обеспечения утверждаются на местном уровне. Приоритет предоставляется:

беременным;

многодетным семьям;

людям пенсионного возраста;

людям, чье жилье стало непригодным из-за войны.

Для этих категорий социальная поддержка является важнейшей из-за их уязвимости.

Что такое программа "Прихисток" и как она работает

Платформа "Прихисток" объединяет предложения от владельцев жилья, которые готовы бесплатно предоставить его для ВПЛ. Это жилье может быть как в Украине, так и за рубежом. В каждом объявлении указано количество мест и продолжительность доступного проживания.

В 2024 году владельцы жилья, которые предоставляли его переселенцам бесплатно, получали компенсацию от государства при поддержке международных доноров. Однако финансирование было доступно только до конца года. Постановление №1544, принятое в конце декабря 2024 года, изменило условия предоставления компенсаций.

Несмотря на новые правила, владельцы и в дальнейшем могут получать по 450 грн за каждого человека, которого они разместили. Основное условие — наличие договора с ВПЛ.

Компенсация также предоставляется за размещение лиц, жилье которых было повреждено или разрушено, если это подтверждено в Реестре уничтоженного имущества или соответствующим актом комиссии.

Кто может получить субсидию на аренду жилья в 2025 году

По данным Пенсионного фонда Украины, внутренне перемещенные лица будут иметь право на субсидию для оплаты аренды жилья. Эта программа начнет действовать в конце января 2025 года. Подать заявку смогут те ВПЛ, которые переместились или повторно изменили место жительства из регионов, входящих в список зон активных боевых действий, временно оккупированных территорий или территорий, где до сих пор не определена дата окончания боевых действий или завершения оккупации.

Важно, что дата перемещения ВПЛ не влияет на право получения субсидии. Это означает, что помощь будет доступна как для лиц, которые были переселены с 2014 года, так и для тех, чье жилье стало непригодным для проживания из-за повреждения или разрушения. Информация о таких помещениях должна быть внесена в Реестр уничтоженного и поврежденного имущества или подтверждена актом обследования, составленным уполномоченной комиссией.

Семьи ВПЛ, которые соответствуют требованиям программы, смогут получить субсидию, если расходы на аренду жилья превышают 30% их совокупного дохода. Для домохозяйств с доходами, меньшими двух прожиточных минимумов, субсидия будет покрывать большую часть расходов на аренду.

Как оформить компенсацию собственникам жилья в 2025 году

Те, кто желает размещать ВПЛ с 1 января 2025 года, должны обратиться в органы местного самоуправления или разместить свое жилье на платформе "Прихисток". Для получения компенсации необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины, лично или через электронный портал, с сопроводительным договором о проживании ВПЛ.

Несмотря на то, что подать документы можно только с марта 2025 года, компенсация будет начислена за весь период с января.

Как подать заявку на компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье

Сейчас компенсацию не могут получить владельцы жилья, которое расположено в зонах активных боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Первым делом, для получения компенсации необходимо проверить, зарегистрировано ли ваше имущество в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Только после этого можно подавать заявку через приложение "Дія", обратившись в ЦНАП или к нотариусу. Далее следует оформить заявление на компенсацию, которое также можно подать через "Дію".

Если жилье было разрушено или повреждено, особенно в зонах активных боевых действий или на временно оккупированных территориях и отсутствует информация о нем в Реестре вещных прав на недвижимое имущество, то в соответствии с процедурой государственный регистратор должен обратиться в БТИ за бумажными документами, подтверждающими факт собственности.

Сейчас, если у собственника есть физические документы, которые подтверждают право собственности на имущество, он может обратиться к государственному регистратору. Однако в большинстве случаев ему отказывают. В таком случае единственный вариант — обращаться в суд.

Ранее мы писали, что приватизация жилья в Украине продолжается уже более трех десятилетий. Однако многие пенсионеры еще не воспользовались этой возможностью по разным причинам. В 2025 году право на приватизацию будут иметь лица, проживающие в квартирах, домах или комнатах в общежитиях, принадлежащих государственному жилищному фонду, и имеющие ордер на право пользования этими помещениями.

Также мы рассказывали, что военнослужащие Украины имеют право на бесплатное жилье в соответствии с законами о социальной защите. Это право предоставляется тем, кто нуждается в улучшении своих жилищных условий.