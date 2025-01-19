Хто може отримати безоплатне житло від держави у 2025 році

Людина тримає ключі від дому. Фото: Pexels

Українські військовослужбовці мають право на безоплатне житло, що гарантується законодавством про соціальний захист. Таке право надається тим, хто потребує покращення житлових умов.

Про те, хто може отримати житло від держави у 2025 році, зазначається в законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Читайте також:

Хто може розраховувати на безплатне житло

Безплатне житло одноразово надається військовим, які мають щонайменше 20 років стажу служби, а також за умови дотримання таких вимог:

Взяття на облік — обов’язкова реєстрація як особи, яка потребує покращення житлових умов. Реєстрація за місцем служби — військовий має бути зареєстрований у населеному пункті, де дислокується його частина.

Для військових зі стажем понад 20 років передбачено державний кредит на будівництво чи купівлю житла. Умови:

Термін кредитування — до 20 років. Фінансування — кошти виділяються з держбюджету. Одноразовість — кредит можна отримати лише один раз.

Контрактники, які підписали перший контракт, можуть отримати компенсацію до 50% від початкового внеску на житло. Через два роки служби передбачена додаткова компенсація, що фінансується з державного бюджету.

Кому надають пільгові кредити на житло у 2025 році

Окрім того, для контрактників ЗСУ та працівників силових структур діє програма пільгового кредитування "єОселя". Основні умови:

Тривалість кредиту – до 20 років. Ставка для військових – 3% річних. Ставка для ветеранів та УБД – 7% річних. Початковий внесок – не менше 20% вартості житла. Фіксована відсоткова ставка – не змінюється протягом усього терміну кредиту.

Пільгові умови можуть отримати громадяни України без власного житла, які не беруть участі в інших житлових програмах. При цьому вік заявника повинен становити від 18 до 70 років (на момент завершення кредиту).

Військовослужбовці зі стажем від 17 років можуть отримати земельну ділянку для будівництва будинку в обраному населеному пункті. Місцева влада зобов’язана сприяти реалізації цього права.

Раніше ми писали, що члени родин військовослужбовців, які проходять службу, мають право на отримання низки пільг. Згідно з положеннями статті 3 Сімейного кодексу України, до складу родини належать особи, що проживають спільно, ведуть єдиний побут і мають взаємні права та обов’язки.

Також ми розповідали, що багато українців не мають власного житла, хоча гостро потребують його. У таких ситуаціях громадяни можуть звернутися до держави із заявою на соціальне житло. Проте для цього необхідно відповідати встановленим критеріям.