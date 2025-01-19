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Бесплатное жилье от государства — кто имеет шанс получить в 2025

19 января 2025 08:15
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Кто может получить бесплатное жилье от государства в 2025 году
Человек держит ключи от дома. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Украинские военнослужащие имеют право на бесплатное жилье, что гарантируется законодательством о социальной защите. Такое право предоставляется тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий.

О том, кто может получить жилье от государства в 2025 году, отмечается в законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Кто может рассчитывать на бесплатное жилье

Бесплатное жилье единоразово предоставляется военным, имеющим не менее 20 лет стажа службы, а также при условии соблюдения следующих требований:

  1. Взятие на учет — обязательная регистрация в качестве лица, нуждающегося в улучшении жилищных условий.
  2. Регистрация по месту службы — военный должен быть зарегистрирован в населенном пункте, где дислоцируется его часть.

Для военных со стажем более 20 лет предусмотрен государственный кредит на строительство или покупку жилья. Условия:

  1. Срок кредитования — до 20 лет.
  2. Финансирование — средства выделяются из госбюджета.
  3. Одноразовость — кредит можно получить только один раз.

Контрактники, подписавшие первый контракт, могут получить компенсацию до 50% от первоначального взноса на жилье. Через два года службы предусмотрена дополнительная компенсация, финансируемая из государственного бюджета.

Кому предоставляют льготные кредиты на жилье в 2025 году

Кроме того, для контрактников ВСУ и работников силовых структур действует программа льготного кредитования "єОселя". Основные условия:

  1. Длительность кредита — до 20 лет.
  2. Ставка для военных — 3% годовых.
  3. Ставка для ветеранов и УБД — 7% годовых.
  4. Начальный взнос — не менее 20% стоимости жилья.
  5. Фиксированная процентная ставка — не изменяется на протяжении всего срока кредита.

Легкие условия могут получить граждане Украины без собственного жилья, которые не участвуют в других жилищных программах. При этом возраст заявителя должен составлять от 18 до 70 лет (на момент завершения кредита).

Военнослужащие со стажем от 17 лет могут получить земельный участок для строительства дома в выбранном населенном пункте. Местные власти обязаны содействовать реализации этого права.

Ранее мы писали, что члены семей военнослужащих, проходящих службу, имеют право на получение ряда льгот. Согласно положениям статьи 3 Семейного кодекса Украины, в состав семьи входят лица, проживающие совместно, ведущие единый быт и имеющие взаимные права и обязанности.

Также мы рассказывали, что многие украинцы не имеют собственного жилья, хотя остро нуждаются в нем. В таких ситуациях граждане могут обратиться к государству с заявлением на социальное жилье. Однако для этого необходимо соответствовать установленным критериям.

недвижимость жилье льготы УБД военнослужащие

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