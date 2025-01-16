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Дружини УБД — які пільги можна оформити в лютому 2025 року

16 січня 2025 12:18
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Які пільги доступні дружинам УБД в лютому 2025 року — повний перелік і умови отримання
Військовий з родиною. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Через повномасштабне вторгнення багато громадян України стали до лав Збройних сил. Учасники бойових дій мають право користуватися пільгами від держави, які також доступні їхнім родинам. 

Перелік пільг, які можуть отримати дружини УБД у лютому 2025 року, визначено законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Члени сімей військовослужбовців, що перебувають на службі, можуть претендувати на певний перелік пільг. Згідно зі статтею 3 Сімейного кодексу України, до членів сім’ї належать особи, які живуть разом, ведуть спільний побут і мають взаємні обов’язки та права. До родичів учасників бойових дій відносяться:

  • діти до 18 років;
  • чоловік або дружина;
  • батьки, які не є працездатними;
  • повнолітні діти з інвалідністю з дитинства (I чи II групи) або з інвалідністю I групи;
  • особи, що перебувають під опікою чи піклуванням учасника бойових дій і проживають разом із ним.

Які пільги доступні для дружин учасників бойових дій

Родини учасників бойових дій можуть розраховувати на пільги, що стосуються оплати комунальних послуг і оздоровлення дітей. Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", членам сімей військовослужбовців зі статусом УБД передбачено такі знижки:

  1. 75% на оплату житлової площі.
  2. 75% на тверде паливо для осель, що не мають централізованого опалення. Розрахунок знижки виконується за нормою 21 кв. м площі на кожного члена родини плюс 10,5 кв. м на всю родину.
  3. 75% на газ, електроенергію та інші комунальні послуги. Для осіб з інвалідністю діє повна компенсація (100%). Якщо в родині є непрацездатні особи, для опалення газом нараховується знижка 75% на подвійну норму площі (42 кв. м на людину та 21 кв. м на всю родину).

Для отримання пільг членам сім’ї військовослужбовця необхідно подати заяву та документи, що підтверджують склад сім’ї (зокрема, інформацію про батьків, неповнолітніх дітей або осіб з інвалідністю).

Раніше ми писали, що до першої групи інвалідності належать особи, які не здатні самостійно забезпечувати свої повсякденні потреби та потребують постійної підтримки або догляду з боку інших. Держава передбачає для таких людей спеціальні виплати та пільги.

Також ми розповідали, що чорнобильська катастрофа залишається наймасштабнішою техногенною трагедією в історії України, наслідки якої досі впливають на життя тисяч людей. Для підтримки постраждалих держава розробила комплекс соціальних пільг та компенсацій.

жінки пільги допомога УБД соціальний захист

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