Какие льготы доступны женам УБД в феврале 2025 года — полный перечень и условия получения

Военный с семьей. Фото: УНИАН

Из-за полномасштабного вторжения многие граждане Украины стали в ряды вооруженных сил. Участники боевых действий имеют право пользоваться льготами от государства, которые также доступны их семьям.

Перечень льгот, которые могут получить жены УБД в феврале 2025 года, определен законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Члены семей военнослужащих, находящихся на службе, могут претендовать на определенный перечень льгот. Согласно статье 3 Семейного кодекса Украины, к членам семьи относятся лица, которые живут вместе, ведут совместный быт и имеют взаимные обязанности и права. К родственникам участников боевых действий относятся:

дети до 18 лет;

муж или жена;

родители, которые не являются трудоспособными;

совершеннолетние дети с инвалидностью с детства (I или II группы) или с инвалидностью I группы;

лица, находящиеся под опекой или попечительством участника боевых действий и проживающие вместе с ним.

Какие льготы доступны для жен участников боевых действий

Супруги участников боевых действий могут рассчитывать на льготы, касающиеся оплаты коммунальных услуг и оздоровления детей. В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей военнослужащих со статусом УБД предусмотрены следующие скидки:

75% на оплату жилой площади. 75% на твердое топливо для жилищ, не имеющих централизованного отопления. Расчет скидки выполняется по норме 21 кв. м площади на каждого члена семьи плюс 10,5 кв. м на всю семью. 75% на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги. Для лиц с инвалидностью действует полная компенсация (100%). Если в семье есть нетрудоспособные лица, для отопления газом начисляется скидка 75% на двойную норму площади (42 кв. м на человека и 21 кв. м на всю семью).

Для получения льгот членам семьи военнослужащего необходимо подать заявление и документы, подтверждающие состав семьи (в частности, информацию о родителях, несовершеннолетних детях или лицах с инвалидностью).

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