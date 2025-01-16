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Жены УБД — какие льготы можно оформить в феврале 2025 года

16 января 2025 12:18
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Какие льготы доступны женам УБД в феврале 2025 года — полный перечень и условия получения
Военный с семьей. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Из-за полномасштабного вторжения многие граждане Украины стали в ряды вооруженных сил. Участники боевых действий имеют право пользоваться льготами от государства, которые также доступны их семьям.

Перечень льгот, которые могут получить жены УБД в феврале 2025 года, определен законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Члены семей военнослужащих, находящихся на службе, могут претендовать на определенный перечень льгот. Согласно статье 3 Семейного кодекса Украины, к членам семьи относятся лица, которые живут вместе, ведут совместный быт и имеют взаимные обязанности и права. К родственникам участников боевых действий относятся:

  • дети до 18 лет;
  • муж или жена;
  • родители, которые не являются трудоспособными;
  • совершеннолетние дети с инвалидностью с детства (I или II группы) или с инвалидностью I группы;
  • лица, находящиеся под опекой или попечительством участника боевых действий и проживающие вместе с ним.

Какие льготы доступны для жен участников боевых действий

Супруги участников боевых действий могут рассчитывать на льготы, касающиеся оплаты коммунальных услуг и оздоровления детей. В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей военнослужащих со статусом УБД предусмотрены следующие скидки:

  1. 75% на оплату жилой площади.
  2. 75% на твердое топливо для жилищ, не имеющих централизованного отопления. Расчет скидки выполняется по норме 21 кв. м площади на каждого члена семьи плюс 10,5 кв. м на всю семью.
  3. 75% на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги. Для лиц с инвалидностью действует полная компенсация (100%). Если в семье есть нетрудоспособные лица, для отопления газом начисляется скидка 75% на двойную норму площади (42 кв. м на человека и 21 кв. м на всю семью).

Для получения льгот членам семьи военнослужащего необходимо подать заявление и документы, подтверждающие состав семьи (в частности, информацию о родителях, несовершеннолетних детях или лицах с инвалидностью).

Ранее мы писали, что к первой группе инвалидности относятся лица, которые не способны самостоятельно обеспечивать свои повседневные потребности и нуждаются в постоянной поддержке или уходе со стороны других. Государство предусматривает для таких людей специальные выплаты и льготы.

Также мы рассказывали, что чернобыльская катастрофа остается самой масштабной техногенной трагедией в истории Украины, последствия которой до сих пор влияют на жизнь тысяч людей. Для поддержки пострадавших государство разработало комплекс социальных льгот и компенсаций.

женщины льготы помощь УБД социальная защита

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