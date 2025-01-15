Пільги для чорнобильців у 2025 році — яку допомогу надає держава постраждалим від катастрофи

Люди в Чорнобильській зоні. Фото: УНІАН

Чорнобильська аварія — це найбільша техногенна катастрофа в історії України, а її наслідки досі відчувають тисячі людей. З метою підтримки постраждалих від цієї трагедії держава передбачила низку соціальних пільг та компенсацій.

Про те, які пільги мають чорнобильці першої категорії у 2025 році, нагадали на сайті Рівненської обласної державної адміністрації.

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Які пільги можна отримати у 2025 році

Українці, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також ті, хто брав участь у ліквідації ядерних аварій, мають право на низку соціальних пільг. Ці права регулюються Розділом 4 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" № 796-ХІІ. До основних пільг для першої категорії відносять:

Медична допомога:

Безплатні ліки за рецептами лікарів. Пріоритетне безплатне зубопротезування (крім дорогих металів). Пріоритетне обслуговування у медзакладах і аптеках. Щорічне санаторно-курортне лікування або компенсація за путівку.

Трудові гарантії:

Збереження робочого місця при скороченні штату або перекваліфікація із виплатою середнього заробітку. 100% виплата допомоги з тимчасової непрацездатності, незалежно від стажу.

Соціальні гарантії:

Пріоритетне забезпечення житлом (15% нового житлового фонду). 50% знижка на оплату житлово-комунальних послуг. Одноразове безплатне отримання займаного житла у власність. Забезпечення автомобілем осіб з інвалідністю за визначеними умовами. 50% компенсація вартості харчових продуктів за медичними нормами.

Порядок надання пільг визначається Кабінетом Міністрів, а фінансування здійснюється з Державного бюджету. Докладні інструкції щодо оформлення компенсацій можна отримати у місцевих органах соцзахисту.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що підтримка пенсіонерів є важливим складником соціальної політики України. Однак багато громадян похилого віку не знайомі з переліком пільг, доступних у 2025 році, що може призвести до втрати можливості отримати державну допомогу.

Також ми розповідали, що в Україні були внесені зміни до правил надання пільг. Тепер у разі, якщо особа, на яку оформлені пільги, потрапляє у полон або зникає безвісти, пільги зможуть отримувати її родичі.