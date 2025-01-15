Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Пільги для чорнобильців першої категорії — що гарантує держава arrow

Пільги для чорнобильців першої категорії — що гарантує держава

15 січня 2025 18:12
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільги для чорнобильців у 2025 році — яку допомогу надає держава постраждалим від катастрофи
Люди в Чорнобильській зоні. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Чорнобильська аварія — це найбільша техногенна катастрофа в історії України, а її наслідки досі відчувають тисячі людей. З метою підтримки постраждалих від цієї трагедії держава передбачила низку соціальних пільг та компенсацій. 

Про те, які пільги мають чорнобильці першої категорії у 2025 році, нагадали на сайті Рівненської обласної державної адміністрації.

Читайте також:

Які пільги можна отримати у 2025 році

Українці, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також ті, хто брав участь у ліквідації ядерних аварій, мають право на низку соціальних пільг. Ці права регулюються Розділом 4 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" № 796-ХІІ. До основних пільг для першої категорії відносять:

  • Медична допомога:
  1. Безплатні ліки за рецептами лікарів.
  2. Пріоритетне безплатне зубопротезування (крім дорогих металів).
  3. Пріоритетне обслуговування у медзакладах і аптеках.
  4. Щорічне санаторно-курортне лікування або компенсація за путівку.
  • Трудові гарантії:
  1. Збереження робочого місця при скороченні штату або перекваліфікація із виплатою середнього заробітку.
  2. 100% виплата допомоги з тимчасової непрацездатності, незалежно від стажу.
  • Соціальні гарантії:
  1. Пріоритетне забезпечення житлом (15% нового житлового фонду).
  2. 50% знижка на оплату житлово-комунальних послуг.
  3. Одноразове безплатне отримання займаного житла у власність.
  4. Забезпечення автомобілем осіб з інвалідністю за визначеними умовами.
  5. 50% компенсація вартості харчових продуктів за медичними нормами.

Порядок надання пільг визначається Кабінетом Міністрів, а фінансування здійснюється з Державного бюджету. Докладні інструкції щодо оформлення компенсацій можна отримати у місцевих органах соцзахисту.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що підтримка пенсіонерів є важливим складником соціальної політики України. Однак багато громадян похилого віку не знайомі з переліком пільг, доступних у 2025 році, що може призвести до втрати можливості отримати державну допомогу.

Також ми розповідали, що в Україні були внесені зміни до правил надання пільг. Тепер у разі, якщо особа, на яку оформлені пільги, потрапляє у полон або зникає безвісти, пільги зможуть отримувати її родичі.

Чорнобильська АЕС пільги допомога соціальна допомога чорнобильці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:12 Перепливали Дніпро — в РДК про мотивацію бійців воювати в корпусі

15 січня 2025

23:53 У Мінфіні пояснили, навіщо відкривати фінансові дані українців

Text

23:40 Попенко заявив про критичний стан 800 км тепломереж у Києві

23:22 ЗМІ повідомили, чого Путін хоче досягти на переговорах із Трампом

23:04 Із СІЗО на війну — командир РДК про методи мобілізації в РФ

23:03 Командира судили через недбале ставлення до служби — що накоїв

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:02 У Воронезькій області РФ дрони атакували нафтобазу

23:00 Яремчук забив красивий гол в Греції у ворота росіянина — відео

22:47 Продовження відстрочки через Резерв+ — кому воно доступне

22:39 Відомий ведучий із ЗСУ спростував новини про поранення на фронті

00:12 Перепливали Дніпро — в РДК про мотивацію бійців воювати в корпусі

15 січня 2025

23:53 У Мінфіні пояснили, навіщо відкривати фінансові дані українців

23:22 ЗМІ повідомили, чого Путін хоче досягти на переговорах із Трампом

23:04 Із СІЗО на війну — командир РДК про методи мобілізації в РФ

23:03 Командира судили через недбале ставлення до служби — що накоїв

23:02 У Воронезькій області РФ дрони атакували нафтобазу

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:00 Яремчук забив красивий гол в Греції у ворота росіянина — відео

22:47 Продовження відстрочки через Резерв+ — кому воно доступне

22:39 Відомий ведучий із ЗСУ спростував новини про поранення на фронті

22:34 У Трампа висловилися щодо повернення Україні окупованих територій

Ексклюзив

18:49 Мобілізація заброньованих в 2025 році — юрист про нові правила

06:40 Нові ціни на кольорові метали в Україні — вартість латуні дивує

Ексклюзив

06:37 Наслідки екотерору з боку РФ — що буде з Чорним морем

14 січня 2025

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

Text

23:40 Попенко заявив про критичний стан 800 км тепломереж у Києві

Text

21:20 Засновник РДК про росіян на боці України — інтерв'ю Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленський назвав чотири умови для миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:49 Екстрена зустріч з Дудою у Польщі — ефір Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокоментував чутки про цензуру у законі про медіа

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

14:30 Переговори Зеленського з Туском й Дудою — зустріч онлайн

Text

13:50 Нардеп розповів, чому 18-річні хлопці не можуть бути військовими

Text

13:31 У штабах зараз втричі більше військових, ніж на фронті, — нардеп

Text

13:00 Візит Зеленського в Польщу та ситуація на фронті — ефір День.LIVE

Text

10:24 Експерт пояснив, чому долар може коштувати 47,5 грн в кінці року

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво