Пільги для чорнобильців у 2025 році — яку допомогу надає держава постраждалим від катастрофи

Пільги для чорнобильців першої категорії — що гарантує держава
Чорнобильська аварія — це найбільша техногенна катастрофа в історії України, а її наслідки досі відчувають тисячі людей. З метою підтримки постраждалих від цієї трагедії держава передбачила низку соціальних пільг та компенсацій.
Про те, які пільги мають чорнобильці першої категорії у 2025 році, нагадали на сайті Рівненської обласної державної адміністрації.
Які пільги можна отримати у 2025 році
Українці, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також ті, хто брав участь у ліквідації ядерних аварій, мають право на низку соціальних пільг. Ці права регулюються Розділом 4 Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" № 796-ХІІ. До основних пільг для першої категорії відносять:
- Медична допомога:
- Безплатні ліки за рецептами лікарів.
- Пріоритетне безплатне зубопротезування (крім дорогих металів).
- Пріоритетне обслуговування у медзакладах і аптеках.
- Щорічне санаторно-курортне лікування або компенсація за путівку.
- Трудові гарантії:
- Збереження робочого місця при скороченні штату або перекваліфікація із виплатою середнього заробітку.
- 100% виплата допомоги з тимчасової непрацездатності, незалежно від стажу.
- Соціальні гарантії:
- Пріоритетне забезпечення житлом (15% нового житлового фонду).
- 50% знижка на оплату житлово-комунальних послуг.
- Одноразове безплатне отримання займаного житла у власність.
- Забезпечення автомобілем осіб з інвалідністю за визначеними умовами.
- 50% компенсація вартості харчових продуктів за медичними нормами.
Порядок надання пільг визначається Кабінетом Міністрів, а фінансування здійснюється з Державного бюджету. Докладні інструкції щодо оформлення компенсацій можна отримати у місцевих органах соцзахисту.
Що ще варто знати українцям
Раніше ми писали, що підтримка пенсіонерів є важливим складником соціальної політики України. Однак багато громадян похилого віку не знайомі з переліком пільг, доступних у 2025 році, що може призвести до втрати можливості отримати державну допомогу.
Також ми розповідали, що в Україні були внесені зміни до правил надання пільг. Тепер у разі, якщо особа, на яку оформлені пільги, потрапляє у полон або зникає безвісти, пільги зможуть отримувати її родичі.
Читайте Новини.LIVE!