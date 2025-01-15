Льготы для чернобыльцев в 2025 году — какую помощь предоставляет государство пострадавшим от катастрофы

Люди в Чернобыльской зоне. Фото: УНИАН

Чернобыльская авария — это крупнейшая техногенная катастрофа в истории Украины, а ее последствия до сих пор ощущают тысячи людей. С целью поддержки пострадавших от этой трагедии государство предусмотрело ряд социальных льгот и компенсаций.

О том, какие льготы имеют чернобыльцы первой категории в 2025 году, напомнили на сайте Ривненской областной государственной администрации.

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Какие льготы можно получить в 2025 году

Украинцы, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы, а также те, кто принимал участие в ликвидации ядерных аварий, имеют право на ряд социальных льгот. Эти права регулируются Разделом 4 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" № 796-ХІІ. К основным льготам для первой категории относят:

Медицинская помощь:

Бесплатные лекарства по рецептам врачей. Приоритетное бесплатное зубопротезирование (кроме дорогих металлов). Приоритетное обслуживание в медучреждениях и аптеках. Ежегодное санаторно-курортное лечение или компенсация за путевку.

Трудовые гарантии:

Сохранение рабочего места при сокращении штата или переквалификация с выплатой среднего заработка. 100% выплата пособия по временной нетрудоспособности, независимо от стажа.

Социальные гарантии:

Приоритетное обеспечение жильем (15% нового жилого фонда). 50% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг. Единоразовое бесплатное получение занимаемого жилья в собственность. Обеспечение автомобилем лиц с инвалидностью по определенным условиям. 50% компенсация стоимости пищевых продуктов по медицинским нормам.

Порядок предоставления льгот определяется Кабинетом Министров, а финансирование осуществляется из Государственного бюджета. Подробные инструкции по оформлению компенсаций можно получить в местных органах соцзащиты.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что поддержка пенсионеров является важной составляющей социальной политики Украины. Однако многие граждане пожилого возраста не знакомы с перечнем льгот, доступных в 2025 году, что может привести к потере возможности получить государственную помощь.

Также мы рассказывали, что в Украине были внесены изменения в правила предоставления льгот. Теперь в случае, если лицо, на которое оформлены льготы, попадает в плен или пропадает без вести, льготы смогут получать его родственники.