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Льготы для чернобыльцев первой категории — что доступно в 2025

15 января 2025 18:12
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Льготы для чернобыльцев в 2025 году — какую помощь предоставляет государство пострадавшим от катастрофы
Люди в Чернобыльской зоне. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Чернобыльская авария — это крупнейшая техногенная катастрофа в истории Украины, а ее последствия до сих пор ощущают тысячи людей. С целью поддержки пострадавших от этой трагедии государство предусмотрело ряд социальных льгот и компенсаций.

О том, какие льготы имеют чернобыльцы первой категории в 2025 году, напомнили на сайте Ривненской областной государственной администрации.

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Украинцы, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы, а также те, кто принимал участие в ликвидации ядерных аварий, имеют право на ряд социальных льгот. Эти права регулируются Разделом 4 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" № 796-ХІІ. К основным льготам для первой категории относят:

  • Медицинская помощь:
  1. Бесплатные лекарства по рецептам врачей.
  2. Приоритетное бесплатное зубопротезирование (кроме дорогих металлов).
  3. Приоритетное обслуживание в медучреждениях и аптеках.
  4. Ежегодное санаторно-курортное лечение или компенсация за путевку.
  • Трудовые гарантии:
  1. Сохранение рабочего места при сокращении штата или переквалификация с выплатой среднего заработка.
  2. 100% выплата пособия по временной нетрудоспособности, независимо от стажа.
  • Социальные гарантии:
  1. Приоритетное обеспечение жильем (15% нового жилого фонда).
  2. 50% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг.
  3. Единоразовое бесплатное получение занимаемого жилья в собственность.
  4. Обеспечение автомобилем лиц с инвалидностью по определенным условиям.
  5. 50% компенсация стоимости пищевых продуктов по медицинским нормам.

Порядок предоставления льгот определяется Кабинетом Министров, а финансирование осуществляется из Государственного бюджета. Подробные инструкции по оформлению компенсаций можно получить в местных органах соцзащиты.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что поддержка пенсионеров является важной составляющей социальной политики Украины. Однако многие граждане пожилого возраста не знакомы с перечнем льгот, доступных в 2025 году, что может привести к потере возможности получить государственную помощь.

Также мы рассказывали, что в Украине были внесены изменения в правила предоставления льгот. Теперь в случае, если лицо, на которое оформлены льготы, попадает в плен или пропадает без вести, льготы смогут получать его родственники.

Чернобыльская АЭС льготы помощь социальная помощь чернобыльци

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