Льготы для чернобыльцев в 2025 году — какую помощь предоставляет государство пострадавшим от катастрофы

Льготы для чернобыльцев первой категории — что доступно в 2025
Чернобыльская авария — это крупнейшая техногенная катастрофа в истории Украины, а ее последствия до сих пор ощущают тысячи людей. С целью поддержки пострадавших от этой трагедии государство предусмотрело ряд социальных льгот и компенсаций.
О том, какие льготы имеют чернобыльцы первой категории в 2025 году, напомнили на сайте Ривненской областной государственной администрации.
Какие льготы можно получить в 2025 году
Украинцы, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы, а также те, кто принимал участие в ликвидации ядерных аварий, имеют право на ряд социальных льгот. Эти права регулируются Разделом 4 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" № 796-ХІІ. К основным льготам для первой категории относят:
- Медицинская помощь:
- Бесплатные лекарства по рецептам врачей.
- Приоритетное бесплатное зубопротезирование (кроме дорогих металлов).
- Приоритетное обслуживание в медучреждениях и аптеках.
- Ежегодное санаторно-курортное лечение или компенсация за путевку.
- Трудовые гарантии:
- Сохранение рабочего места при сокращении штата или переквалификация с выплатой среднего заработка.
- 100% выплата пособия по временной нетрудоспособности, независимо от стажа.
- Социальные гарантии:
- Приоритетное обеспечение жильем (15% нового жилого фонда).
- 50% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг.
- Единоразовое бесплатное получение занимаемого жилья в собственность.
- Обеспечение автомобилем лиц с инвалидностью по определенным условиям.
- 50% компенсация стоимости пищевых продуктов по медицинским нормам.
Порядок предоставления льгот определяется Кабинетом Министров, а финансирование осуществляется из Государственного бюджета. Подробные инструкции по оформлению компенсаций можно получить в местных органах соцзащиты.
Что еще стоит знать украинцам
Ранее мы писали, что поддержка пенсионеров является важной составляющей социальной политики Украины. Однако многие граждане пожилого возраста не знакомы с перечнем льгот, доступных в 2025 году, что может привести к потере возможности получить государственную помощь.
Также мы рассказывали, что в Украине были внесены изменения в правила предоставления льгот. Теперь в случае, если лицо, на которое оформлены льготы, попадает в плен или пропадает без вести, льготы смогут получать его родственники.
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