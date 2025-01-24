Держава надає безплатне житло для УБД — хто має право та як отримати у 2025 році

Чоловік отримує ключі від житла. Фото: Pexels

Військові мають право отримати безплатне житло від держави відповідно до законодавства України. Це стосується захисників, які потребують поліпшення житлових умов.

Про те, чи можуть учасники бойових дій (УБД) отримати безплатне житло від держави у 2025 році та які документи для цього потрібні, зазначається, в законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Для отримання житла чи компенсації необхідно підтвердити потребу в покращенні житлових умов і перебувати на квартирному обліку за місцем проживання. Також потрібно відповідати таким критеріям:

Стаж служби: мінімум 20 років у лавах Збройних сил України. Квартирний облік: обов’язкова реєстрація як особи, що потребує покращення житлових умов. Прописка: військовий має бути зареєстрований у населеному пункті, де знаходиться його військова частина. Одноразове право: житло надається лише один раз і не повинно було бути приватизованим раніше.

Як отримати грошову компенсацію замість житла

Замість безплатного житла можна оформити грошову компенсацію. Для цього необхідно звернутися до органів соцзахисту за місцем квартирного обліку, подати заяву та зібрати необхідні документи. Перелік обов’язкових документів включає:

Копії паспорта та ідентифікаційного коду. Копія посвідчення, наприклад, учасника бойових дій (УБД).

Додатково, залежно від заявника, можуть знадобитись такі довідки:

Довідка про участь в АТО/ООС. Документ від військово-лікарської комісії. Підтвердження від АТЦ СБУ або Генерального штабу ЗСУ.

Для розрахунку розміру компенсації потрібно також мати довідки про постановку на квартирний облік заявника та членів його родини, згоду всіх повнолітніх членів сім’ї на їх включення у розрахунок та документи, які підтверджують родинні зв’язки із членами сім’ї, що перебувають на обліку.

Раніше ми писали, що родичі військовослужбовців, які перебувають на службі, мають право на низку пільг. Відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України, до складу сім’ї входять особи, які спільно проживають, ведуть загальний побут і мають взаємні права та обов’язки.

Також ми розповідали, що держава активно підтримує своїх військових. Захисники України, які є учасниками бойових дій (УБД), можуть розраховувати як на фінансові виплати, так і на різноманітні пільги. Окрім того, допомога надається найближчим родичам військовослужбовців, зокрема їхнім матерям.