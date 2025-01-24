Государство предоставляет бесплатное жилье для УБД — кто имеет право и как получить в 2025 году

Мужчина получает ключи от жилья. Фото: Pexels

Военные имеют право получить бесплатное жилье от государства в соответствии с законодательством Украины. Это касается защитников, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

О том, могут ли участники боевых действий (УБД) получить бесплатное жилье от государства в 2025 году и какие документы для этого нужны, отмечается в законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Кто может получить бесплатное жилье в 2025 году

Для получения жилья или компенсации необходимо подтвердить потребность в улучшении жилищных условий и находиться на квартирном учете по месту жительства. Также нужно соответствовать следующим критериям:

Стаж службы: минимум 20 лет в рядах Вооруженных сил Украины. Квартирный учет: обязательная регистрация как лица, нуждающегося в улучшении жилищных условий. Прописка: военный должен быть зарегистрирован в населенном пункте, где находится его воинская часть. Одноразовое право: жилье предоставляется только один раз и не должно было быть приватизированным ранее.

Как получить денежную компенсацию взамен жилья

Вместо бесплатного жилья можно оформить денежную компенсацию. Для этого необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту квартирного учета, подать заявление и собрать необходимые документы. Перечень обязательных документов включает:

Копии паспорта и идентификационного кода. Копия удостоверения, например, участника боевых действий (УБД).

Дополнительно, в зависимости от заявителя, могут понадобиться следующие справки:

Справка об участии в АТО/ООС. Документ от военно-врачебной комиссии. Подтверждение от АТЦ СБУ или Генерального штаба ВСУ.

Для расчета размера компенсации нужно также иметь справки о постановке на квартирный учет заявителя и членов его семьи, согласие всех совершеннолетних членов семьи на их включение в расчет и документы, подтверждающие родственные связи с членами семьи, состоящими на учете.

Ранее мы писали, что родственники военнослужащих, которые находятся на службе, имеют право на ряд льгот. В соответствии со статьей 3 Семейного кодекса Украины, в состав семьи входят лица, которые совместно проживают, ведут общий быт и имеют взаимные права и обязанности.

Также мы рассказывали, что государство активно поддерживает своих военных. Защитники Украины, которые являются участниками боевых действий (УБД), могут рассчитывать как на финансовые выплаты, так и на различные льготы. Кроме того, помощь предоставляется ближайшим родственникам военнослужащих, в частности их матерям.