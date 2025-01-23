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Житло для пенсіонерів — як приватизувати квартиру у 2025 році

23 січня 2025 05:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Як пенсіонеру приватизувати квартиру у 2025 році — умови та перелік документів
Людина отримує ключі від квартири. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Приватизація житла в Україні триває вже понад 30 років. Втім, багато пенсіонерів досі не скористалися цією можливістю через різні обставини.

Про те, хто з пенсіонерів зможе приватизувати житло у 2025 році та які документи для цього потрібно підготувати, зазначається у законі України "Про приватизацію державного житлового фонду".

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Як пенсіонеру приватизувати житло у 2025 році

У 2025 році приватизувати житло зможуть ті, хто проживає у квартирах, будинках або кімнатах у гуртожитках, що належать державному житловому фонду, і має ордер на користування цим житлом.

Члени сім’ї наймача, прописані у квартирі, також можуть брати участь у приватизації. Натомість ті, хто проживає тимчасово або не має документів, навіть якщо є родичами, не можуть претендувати на оформлення житла. Об'єктами приватизації можуть бути:

  • однокімнатні будинки;
  • квартири у багатоквартирних будинках;
  • житлові приміщення у гуртожитках, зокрема кімнати та секції.

Приватизація відбувається безплатно в певних межах. Кожен член сім’ї отримує 21 кв. м загальної площі, а на сім’ю додається ще 10 кв. м. Якщо розмір нерухомості перевищує встановлені ліміти, за зайві квадрати доведеться доплатити.

Які документи потрібні для приватизації житла

Починати займатись питанням приватизації нерухомості варто заздалегідь, адже вам доведеться зібрати чималий пакет документів. До нього входять:

  1. Заява на приватизацію.
  2. Технічний паспорт на житло.
  3. Ордер на житлове приміщення.
  4. Ідентифікаційні коди мешканців.
  5. Довідка про реєстрацію місця проживання.
  6. Документи, що підтверджують родинні зв’язки.
  7. Копії паспортів усіх членів сім’ї (свідоцтва про народження для дітей до 14 років).
  8. Підтвердження, що право на приватизацію раніше не використовувалося.

Для мешканців гуртожитків вимоги відрізняються, додатково потрібні:

  1. Договір найму або оренди.
  2. Витяг із Державного реєстру речових прав.
  3. Медична довідка (форма № 028/о) з відміткою про відсутність туберкульозу.

Подати всі необхідні папери можна через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) у вашому населеному пункті. Якщо вам відмовили у приватизації, але ви маєте право на житло, можна звернутися до суду. Для цього потрібна офіційна відмова та позовна заява із вимогою зобов’язати державні органи здійснити приватизацію.

Раніше ми писали, що багато українців не мають власного житла, хоча потреба в ньому залишається гострою. У подібних випадках вони мають можливість претендувати на отримання соціального житла, яке надає держава. Проте для цього необхідно відповідати встановленим критеріям.

Також ми розповідали, що придбання нерухомості є одним із найважливіших кроків у житті. Перед тим, як зважитися на цей важливий вибір, варто ретельно вивчити ринок та врахувати кілька ключових аспектів, аби уникнути можливих труднощів у майбутньому.

нерухомість пенсіонери житло будинок квартира

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